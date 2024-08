Taís Ilhéu Veja 3 exemplos de redação do Encceja

O sonho do diploma está cada dia mais perto de virar realidade! Neste domingo (25), brasileiros de todas as regiões fazem as provas do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). O exame é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos no tempo adequado e, a partir dele, é possível conquistar o diploma do Ensino Fundamental ou Médio . Mas, antes disso, é preciso enfrentar questões de todas as disciplinas e uma redação ! Para te ajudar nos estudos, reunimos abaixo exemplos de redações que tiveram desempenho acima da média em edições anteriores da prova. São dissertações tanto de nível fundamental quanto médio e foram retiradas da Cartilha do Participante, divulgada pelo Inep.

Leia, abaixo, os textos na íntegra.

Ensino Fundamental

Tema da redação: “A importância do respeito às religiões de matrizes africanas”

<span class="hidden">–</span> Inep/Reprodução

Ensino Médio

Tema da redação: “Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador”

Como é a redação do Encceja?

No caso da redação, tanto para Ensino Fundamental como Médio, o exame exige um texto dissertativo-argumentativo, entre 5 e 25 linhas escritas. Esse tipo de texto é o mesmo usado para o Enem , e sua fórmula é básica: a partir do tema proposto e dos elementos de apoio fornecidos na prova, deve-se elaborar um texto simples, direto e com opiniões baseadas em argumentos sólidos .

O tema da redação do Encceja 2023 para o Ensino Médio foi “ Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador ”, e a prova vinha com textos motivadores com informações e dados. Sobre essa base, o candidato deveria escrever a sua redação, apresentando o problema, desenvolvendo um cenário (que poderia se apoiar nos elementos apresentados, mas, de preferência, sem copiá-los), listando dois ou três argumentos e concluindo com algumas propostas de “ações”, tal como proposto no tema.

Para que o aluno obtenha a certificação na redação, precisa obter ao menos a nota 5. Para a redação, vale o sistema tradicional de notas: vai de 0 a 10. A nota zero é reservada para textos com menos de 5 linhas (se houver alguma parte copiada dos textos motivadores, as linhas copiadas são descontadas do total) ou que fujam do tema proposto.

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

25 de março a 5 de abril Resultado da justificativa : 15 de abril

: 15 de abril Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

29 de abril a 10 de maio Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

