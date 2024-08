Ludimila Ferreira Relembre os temas de redação do Encceja 2023

O Encceja 2024 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) acontece este domingo, dia 25 de agosto. Estudantes que não concluíram o ensino básico na idade regular podem obter o diploma por meio do exame, que além de conhecimentos sobre todas as disciplinas, também cobra a escrita de um texto dissertativo-argumentativo de acordo com a proposta de redação . Neste texto, o GUIA DO ESTUDANTE relembra o tema de redação do Encceja 2023 e um possível passo-a-passo para produção das redações de cada nível de ensino.

Lembrando que as provas para obter os certificados do Ensino Fundamental e Ensino Médio são diferentes, logo todas as edições do Encceja têm dois temas de redação distintos. O texto deve seguir as regras gramaticais , argumentar em favor de um ponto de vista, respeitar os direitos humanos , entre outras características.

+ Como fazer uma boa redação do Encceja?

Ensino Fundamental: “A importância do respeito às religiões de matrizes africanas”

O tema da redação do Encceja 2023 para os concluintes do ensino fundamental foi “A importância do respeito às religiões de matrizes africanas” . A partir deste tema, os candidatos poderiam dissertar sobre liberdade e intolerância religiosa, utilizando como pano de fundo os constantes ataques aos terreiros de umbanda.

A intolerância religiosa segue crescendo no Brasil, e o noticiário reporta esses casos. Em junho de 2023, um homem invadiu e depredou uma loja de artigos religiosos em Brazlândia, no Distrito Federal , ameaçando a proprietária e a chamando de “macumbeira”.

Anteriormente, em março, vândalos picharam xingamentos e ameaças na fachada do templo Reino de Ogum e Oxalá, de umbanda, e criaram um perfil falso nas redes sociais para difamar os religiosos da casa em Porto Alegre. De acordo com uma pesquisa da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras divulgada no final de 2022, quase metade de 255 terreiros consultados em todo o país registrou algum ataque naquele ano e anteriores.

Continua após a publicidade

Após mostrar o problema, o candidato poderia apresentar o contexto histórico da chegada das religiões de matriz africana no Brasil, que data da época da escravidão . Também valeria destacar que a liberdade religiosa é assegurada por lei. Por fim, o participante poderia relembrar que um Estado laico , como o Brasil, tem o compromisso de separar Estado e religião, garantindo a liberdade de culto a todos os seus cidadãos.

+ Como funciona a liberdade religiosa no Brasil?

Ensino Médio: “Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador”

O tema da redação do Encceja 2023 para os concluintes do ensino médio foi “Ações para cuidar da saúde mental do trabalhador” .

A partir desta temática, era possível seguir alguns caminhos de argumentação. Um deles seria a respeito da “positividade tóxica” e sua relação com o burnout . Inseridos em uma cultura que valoriza as aparências e o trabalho excessivo, muitos são forçados e tolerar jornadas extenuantes e comportamentos abusivos no ambiente de trabalho, sem se queixar disso. O resultado, por vezes, é o burnout, distúrbio que gera estresse, desgaste emocional, cansaço excessivo e a sensação de estar sempre no limite.

O tempo de locomoção para chegar na empresa, a falta de mobilidade nas cidades, salários baixos e alimentação inadequada são outros riscos à saúde do trabalhador.

Continua após a publicidade

Após apresentar o problema no texto discursivo-argumentativo, o candidato poderia apresentar possíveis ações para solucioná-lo, como por exemplo:

Distribuição de uma alimentação equilibrada aos trabalhadores a preços acessíveis;

Fortalecimento das leis trabalhistas e criação de canais de denúncia em caso de assédio no trabalho;

Instalação de academias ao ar livre espalhadas pela periferia das grandes cidades, para que o trabalhador consiga se exercitar perto de casa;

Criação de centros de bem-estar mental gratuitos;

Maior oferta de atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde (SUS).

+ ‘Positividade tóxica’: como lidar com a pressão de estar bem o tempo todo

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

Resultado da justificativa : 15 de abril

Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

+ Veja 8 exemplos de redação do Encceja

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.