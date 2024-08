Taís Ilhéu Fies 2024.2: veja quem pode concorrer no Fies Social

Depois das queixas de estudantes pelo atraso, as inscrições para o Fies 2024.2 estão finalmente abertas. Voltado aos graduandos de faculdades particulares, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior oferece a possibilidade de pagar boa parte do curso apenas depois de formado, a juros menores. No caso do Fies Social , modalidade exclusiva para alunos de baixa renda, é possível financiar até 100% do curso – ou seja, o aluno não paga nada durante a graduação. Veja abaixo como se inscrever e quem se encaixa nos critérios da modalidade social.

A inscrição no Fies

Fez alguma edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010, obteve média maior que 450 nas provas e não zerou a redação? Ufa, você está apto para se inscrever no Fies!

Além desses requisitos, também é necessário ter renda familiar mensal bruta per capita de, no máximo, 3 salários mínimos (R$ 4.236).

Caso cumpra todas essas exigências, vá até o site do Fies . Depois, faço o login com sua conta do Gov.br ( se não tiver uma, explicamos aqui como criar ).

Já na página de inscrição, o candidato deverá preencher as informações socioeconômicas e selecionar até três opções de curso, incluindo também o turno que deseja cursar e a instituição de ensino. Essas escolhas podem ser alteradas até as 23h59 minutos de 27 de agosto, quando se encerram as inscrições.

O sistema pedirá, por fim, dados sobre todo o grupo familiar do candidato, como nome completo, documentos e renda mensal.

Quem pode participar do Fies Social

Durante as inscrições para o programa, 50% das vagas são destinadas aos estudantes do Fies Social. Essa modalidade de concorrência é exclusiva para alunos de baixa renda , que tenham renda familiar por pessoa de no máximo meio salário mínimo (R$ 706) . Estes alunos também devem estar inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

O grande diferencial do Fies Social é que, com ele, o estudante pode financiar 100% do curso, e só pagar depois de formado. Apesar disso, o programa institui um teto e cobre valores de até R$ 42 mil por semestre (para Medicina , o teto é de R$ 60 mil). Na prática, isso significa que se o candidato cursar uma faculdade com valores semestrais superiores a estes terá que desembolsar o restante.

Primeiro Fies com cotas

Essa é a primeira edição do Fies em que há reserva de vagas , ou seja, cotas , tanto na modalidade social quanto na geral. Por isso, uma parcela das vagas fica reservada para:

A quantidade de vagas reservadas em cada instituição depende da proporção de pessoas destes grupos no estado em que ela está localizada.

Cronograma Fies 2024.2

21 de agosto: Divulgação do Edital nº 26/2024 pelo Ministério da Educação (MEC).

Divulgação do Edital nº 26/2024 pelo Ministério da Educação (MEC). 22 a 27 de agosto: Período de inscrições no Fies Seleção, disponível no portal Acesso Único.

Período de inscrições no Fies Seleção, disponível no portal Acesso Único. 9 de setembro: Divulgação do resultado da seleção.

Divulgação do resultado da seleção. 10 a 12 de setembro: Período para complementação da inscrição por parte dos pré-selecionados.

Período para complementação da inscrição por parte dos pré-selecionados. 16 de setembro a 29 de outubro: Convocações da lista de espera para preenchimento de vagas remanescentes.

Convocações da lista de espera para preenchimento de vagas remanescentes. Até 3 dias úteis após a convocação: Prazo para complementação da inscrição dos pré-selecionados na lista de espera.

