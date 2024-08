Taís Ilhéu As universidades brasileiras no ranking das melhores do mundo

Divulgada nesta semana, a mais recente edição do Academic Ranking of World Universities 2024 (ARWU), conhecido como Ranking de Xangai, elegeu 18 universidades brasileiras entre as melhores do mundo . Todas as instituições são públicas – 15 federais e 3 estaduais. Entre elas estão a UFV (Universidade Federal de Viçosa), a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), a USP (Universidade de São Paulo) e a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

O Ranking de Xangai é considerado um dos precursores deste tipo de classificação, já é lançado anualmente desde 2003. Entre os critérios avaliados pela instituição estão:

Qualidade da educação, medida pelo número de ex-alunos agraciados com o Nobel ou Medalhas Fields;

Qualidade da instituição, medida pelos docentes que ganharam as mesmas medalhas ou que são altamente referenciados em pesquisas acadêmicas;

Impacto da pesquisa, medido a partir de publicações nas revistas Nature e Science, e artigos indexados no Science Citation Index Expanded e no Social Science Citation Index;

Desempenho per capita, que considera o desempenho individual dos estudantes da instituição.

O topo do Ranking de Xangai, nesta edição, é encabeçado por:

Universidade de Harvard Universidade de Stanford MIT (Massachusetts Institute of Technology) Universidade de Cambridge Universidade da Califórnia, Berkeley

A primeira brasileira a aparecer na lista é a USP, na posição 101-150.

Veja as 18 universidades brasileiras que aparecem no ranking mundial

USP (Universidade de São Paulo) Unesp (Universidade Estadual Paulista) UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) UFPR (Universidade Federal do Paraná) UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) UnB (Universidade de Brasília) Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) UFV (Universidade Federal de Viçosa) UFBA (Universidade Federal da Bahia) UFC (Universidade Federal do Ceará) UFG (Universidade Federal de Goiás) UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) UFPel (Universidade Federal de Pelotas)

