Recurso CNU: veja passo a passo para contestar as questões

O prazo para contestar as questões e gabarito do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) termina nesta quarta-feira (21). Por meio do recurso , os candidatos podem questionar a banca e pedir a anulação das perguntas que consideraram inadequadas ou incorretas no exame, e que induziram os inscritos ao erro. Para entrar com o recurso, o candidato precisa verificar as diretrizes de seu próprio bloco descritas no edital – acesse todos os editais aqui .

A solicitação deve ser enviada à Fundação Cesgranrio , banca organizadora do processo seletivo, por meio da mesma página na qual foi realizada a inscrição no exame.

Abaixo, confira o passo a passo de como entrar com recurso.

Como entrar com recurso

O primeiro passo é fazer o login na página de inscrição do CNU utilizando a conta Gov.br. Já na Área do Candidato, o participante verá o campo Interposição de Recursos e deve enviar uma petição para a Fundação Cesgranrio. Este é um documento formal no qual o solicitante precisa narrar os fatos e solicitar uma providência da instituição.

De acordo com o edital, o candidato não deve se identificar na petição e só pode enviar um recurso por questão. Uma vez cadastrada, a solicitação não poderá ser editada. Xingamentos não serão tolerados e acarretarão no indeferimento do recurso. Além disso, ele deve apresentar uma argumentação fundamentada.

Também é possível entrar com recurso para as provas escritas, avaliação de títulos e o resultado do procedimento de verificação (para quem concorre às vagas por cotas). Veja o calendário completo de recursos:

Prazo de revisão das notas da discursiva: 8 e 9 de outubro

8 e 9 de outubro Prazo para solicitação de recurso referente ao resultado da avaliação de títulos: 4 e 5 de novembro

4 e 5 de novembro Prazo para solicitação de recurso referente as avaliações dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência: 13 e 14 de novembro

Importante: não serão aceitos recursos enviados pelos Correios, e-mail, fax ou fora do prazo estabelecido. Caso hajam questões objetivas anuladas, todos receberão os pontos das mesmas.

Todos os gabaritos oficiais do CNU

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 8 de outubro: divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

