Julia Di Spagna “Perturbar” ou “pertubar”: qual é o certo?

Será que o filme de terror é perturbador ou pertubador ? E aquela criança bagunceira, não para de “ perturbar” ou “ pertubar ” os colegas na escola? Sinônimo de causar incômodo, desordem ou inquietação, esse verbo costuma causar confusão tanto na escrita quanto na fala.

Afinal, qual é o certo?

Para não errar mais: a forma correta é perturbar . Essa é a única grafia que está registrada nos dicionários e no VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. “Pertubar”, com apenas um “r”, não existe.

Veja exemplos!

Exemplos com “perturbar”

Essa situação está me perturbando.

O barulho da festa perturbou os vizinhos a noite toda.

Não vou mais perturbá-la em relação a isso.

Pare de perturbar seus irmãos! Isso vai acabar em briga.

Não cansava de perturbar os outros cãozinhos, pulando sobre eles e mordendo as orelhas.

