Taís Ilhéu CNU: veja os melhores memes de quem fez o concurso

O gabarito oficial do CNU , o Concurso Nacional Unificado , foi divulgado na manhã desta terça-feira (20) pelo Ministério Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Quem não está chorando, pelo menos está dando boas risadas. Isso porque muitos candidatos foram às redes sociais comentar o desempenho na prova e o tema de redação . Também tem aqueles que não perderam a chance de fazer piada com os concorrentes que preencheram o gabarito errado, levaram caneta azul ao invés de preta ou então esqueceram de outras informações importantes no momento do exame. Abaixo, fizemos uma seleção dos melhores memes do CNU.

Confira

Arte!

A choradeira (ou as piadinhas) já começaram no domingo (18), quando os candidatos do bloco 8 se depararam com o tema de redação “Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira”

Minha redação no CNU em uma imagem pic.twitter.com/JohBT29M6u — Arthur Quintanilha (@eutilico_) August 18, 2024

Tá tudo bem, Cesgranrio?

Eles não deixam passar uma! Essa aqui certamente está habituada as provas do Enem , e ficou chocada com a qualidade… duvidosa do caderno de questões do CNU, elaborado pela Cesgranrio:

Diabo desse CNU entregando horrores com essas folha grampeada de qualquer jeito quase rasgo o caderno tá passando necessidade é censgrario pic.twitter.com/qavJtJmij3 — soso (@Sofiaaadaputa) August 18, 2024

Se arrependimento matasse

E aquela sensação de que o único culpado se você não for aprovado, é você mesmo? Tem candidato que se arrependeu de ter estudado pouco:

pouco se fala da sensação de ter ido respondendo as questões do CNU e perceber que se tivesse estudado realmente teria chance de passar porque a prova tava super coerente e dentro do esperado

pic.twitter.com/GEYKI9oIkk — Fábia Souza ⃤ (@billboardcorner) August 18, 2024

Sem pena da concorrência

Certamente esse é um dos assuntos que está gerando mais burburinho nas redes sociais. O governo já anunciou que muitos candidatos serão eliminados por não terem preenchido o gabarito com todas as informações. Mas ainda tem relato de gente que usou a cor de caneta errada, que assinalou um x ao invés de pintar as bolinhas e até que foi em apenas um turno das provas achando que o outro era opcional… olha a falta de atenção, galera!

Os relatos do CNU estão tão doidos que tô imaginando q a Cesgranrio vai selecionar assim os aprovados: Compareceu? 2 turnos? Caneta preta? Anotou o caderno no gabarito? Fez redação com número min? Não xingou o fiscal? Toma aqui seu cargo cargo público pic.twitter.com/Wq46EaV7Fu — doug (@dougsalvess) August 19, 2024

a felicidade de quem venceu a preguiça no domingo, fez o cnu, e agora viu que além de metade das pessoas não ter ido, ainda uma porrada foi eliminada pq não preencheu o gabarito pic.twitter.com/23wyXAX5V3 — João (@aodejoao) August 20, 2024

E você, entrou na brincadeira ou já começou a estudar para o concurso do ano que vem?

Todos os gabaritos oficiais do CNU

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 8 de outubro: divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

