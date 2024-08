Taís Ilhéu Quantas questões precisa acertar no CNU? Menos do que isso elimina

O gabarito oficial do Concurso Nacional Unificado foi divulgado na manhã desta terça-feira (20) e uma dúvida está afligindo os candidatos que fizeram a prova: afinal, quantas questões precisa acertar no CNU ? A angústia não é sem justificativa. Afinal, acertar menos do que a quantidade de questões indicada nos editais pode acarretar em eliminação do candidato . Mas vamos com calma porque a resposta não é tão simples, e varia de acordo com os blocos de concorrência. Explicamos abaixo.

Quantas questões precisa acertar no bloco 8 do CNU?

Vamos começar pelo bloco mais concorrido de todos, o 8. Este bloco reúne as vagas de nível médio e teve, no total, 694.551 inscritos.

Para não ser eliminado do concurso, os candidatos do bloco 8 deveriam acertar no mínimo 30% das questões nas provas objetivas. Como, ao todo, eram 60 questões, era obrigatório acertar pelo menos 18 delas .

Além disso, os candidatos também não podem zerar a redação.

Lembrando que garantir esse número de acertos não indica aprovação automática: o candidato apenas continua na disputa, mas conquista a vaga aqueles que atingirem a maior pontuação total, considerando todas as provas e etapas.

Quantas questões precisa acertar nos demais blocos?

Aqui, a conversa complica um pouco mais. Nos demais blocos do CNU, de 1 a 7, os candidatos precisam alcançar pelo menos 40% da pontuação total da prova para não serem eliminados. Veja bem: da pontuação, e não do número de questões.

Isso porque as questões nestes blocos poderiam ter pesos diferentes – ou seja, algumas valiam mais do que as outras. Portanto, se o candidato acertou o “eixo de questões” de maior peso, que vale mais, sua pontuação total sobe. Mas se ele acertou apenas as questões que valiam menos pontos na prova, a nota final cai.

Por isso, para calcular se obteve a pontuação mínima para não ser desclassificado do concurso, o candidato deve acessar o edital específico do seu bloco ( estão todos reunidos aqui ), consultar qual era o peso de cada grupo (ou eixo) de questões para a carreira em que concorreu, e fazer o cálculo de acordo com os acertos que obteve.

A conta deve ser feita da seguinte maneira:

(Número de acertos no eixo) X (peso do eixo)

A conta deve ser repetida para cada um dos eixos. No final, basta somar o resultado de cada multiplicação e o resultado será a nota alcançada nas provas objetivas. Se ela corresponder a pelo menos 40% da nota total, pode respirar aliviado: você segue na disputa!

Todos os gabaritos oficiais do CNU

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 8 de outubro: divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

