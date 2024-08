Taís Ilhéu Gabarito CNU bloco 1: veja as respostas oficiais da manhã e tarde

A espera acabou! O Ministério Gestão e da Inovação em Serviços Públicos finalmente divulgou os gabaritos oficiais do CNU , o Concurso Nacional Unificado. As provas do apelidado “ Enem dos concursos ” foram aplicadas no último domingo (18) para cerca de 1 milhão de candidatos. De acordo com a ministra Esther Dweck mais da metade dos inscritos faltaram. Abaixo, você confere o gabarito CNU bloco 1 , com as respostas da manhã e da tarde . Neste bloco, os candidatos concorreram às carreiras na área de Infraestrutura, exatas e engenharia.

Gabarito CNU bloco 1 manhã

Gabarito CNU bloco 1 tarde

Todos os gabaritos do CNU

Gabarito CNU bloco 2

Gabarito CNU bloco 3

Gabarito CNU bloco 4

Gabarito CNU bloco 5

Gabarito CNU bloco 6

Gabarito CNU bloco 7

Gabarito CNU bloco 8

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 8 de outubro: divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva;

divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

