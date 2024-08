Taís Ilhéu CNU: gabarito oficial de todos os blocos

A espera acabou: nesta terça-feira (20), o Ministério Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou o gabarito oficial do CNU , o Concurso Nacional Unificado . Esta é a primeira edição do concurso público que reúne vagas em diversas esferas do governo, com 6.640 oportunidades de emprego. Ao todo, 2,11 milhões de brasileiros se inscreveram, mas pouco menos de 50% compareceram às provas. A dimensão do CNU o levou a ser apelidado de “ Enem dos concursos”. Abaixo, você confere os gabaritos das provas objetivas de todos os blocos , basta clicar nos links.

Todos os gabaritos oficiais do CNU

Quando sai o resultado do CNU

Os gabaritos oficiais ajudam os candidatos a estimar o desempenho na prova, mas não trata-se da nota final do exame. Isso porque a prova é composta ainda pelas questões dissertativas e, no caso do bloco 8 (nível médio), a redação.

A divulgação da pontuação dos candidatos está prevista para o dia 8 de outubro . Já o resultado final do concurso , com nome nos aprovados, só sai 21 de novembro.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 8 de outubro: divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva

divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.