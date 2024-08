Ludimila Ferreira Ranking do CNU: veja as vagas mais concorridas do concurso

Neste domingo (18), aconteceram as provas do primeiro Concurso Nacional Unificado ( CNU ) , apelidado de Enem dos concursos. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de metade dos 2,11 milhões de inscritos não compareceu – abstenção considerada razoável para concursos públicos. Na manhã desta segunda-feira (19), a pasta também divulgou a relação candidato-vaga de cada uma das oportunidades oferecidas no concurso. Este dado ajuda a compreender a concorrência no CNU : quando mais candidatos inscritos para uma mesma vaga, mais concorrida ela é. Nesta primeira edição, a que recebeu maior número de inscrições foi Analista de Plan. Gestão, Infra em Info. Geográficas e Estatísticas no IBGE, com quase 30 mil candidatos para cada vaga. Veja o ranking completo abaixo.

Os 10 vagas mais concorridas no CNU

Analista de Plan. Gestão, Infra em Info. Geográficas e Estatísticas no IBGE ( Engenharia Civil ) – 28.534 candidatos por vaga (Bloco 1); Analista Administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) (qualquer área do conhecimento) – 25.164,6 candidatos por vaga (Bloco 7); Técnico em Assuntos Educacionais no Ministério da Gestão e Inovação ( Pedagogia ) – 22.131 candidatos por vaga (Bloco 5); Tecnologista no Ministério da Saúde (Engenharia Civil ou Arquitetura) – 20.966,5 candidatos por vaga (Bloco 1); Analista de Plan., Gestão, Infra em Info. Geográficas e Estatísticas no IBGE ( Arquitetura ) – 16.851 candidatos por vaga (Bloco 1); Analista em Ciência e Tecnologia no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) (Engenharia) – 16.032,5 candidatos por vaga (Bloco 1); Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) (qualquer área de conhecimento) – 12.011 candidatos por vaga (Bloco 1); Analista em Ciência e Tecnologia no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) (qualquer área do conhecimento) – 10.494,6 candidatos por vaga (Bloco 7); Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) (Ambiental, Agrário e Ciências Biológicas ) – 9.923,8 candidatos por vaga (Bloco 3); Analista Administrativo na Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) ( Tecnologia da Informação ) – 6.688,8 candidatos por vaga (Bloco 2).

