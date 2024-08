Taís Ilhéu Como escreve: “shampoo” ou “xampu”?

Levando em conta os rótulos dos produtos que usamos todos os dias, você provavelmente responderia sem titubear: “é shampoo !”. E não está errado. Shampoo é o preparo líquido que usamos para lavar os cabelos, e essa grafia da palavra é aceita por alguns dicionários, como o Michaelis, e até pelo VOLP , o Vocabulário Ortográfico da Língua Brasileira. Mas existe uma maneira ainda mais unânime, que constará inquestionavelmente em todos os dicionários brasileiros: é xampu .

Sim, a tentativa de “aportuguesar” o termo em inglês shampoo não pegou muito por aqui. A indústria não aderiu – tenha visto a embalagem dos produtos – e nem a população abraçou. Mas, na letra do dicionário, essa é versão mais correta a ser usada, e o “shampoo” entra como um estrangeirismo.

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa ainda grafa de outras duas formas (mais utilizadas em Portugal): champô ou xampô.

Anota aí! Essa adaptação da grafia de uma palavra de um idioma para outro se chama transliteração.

A origem do “shampoo”

Uma última curiosidade! A palavra “shampoo”, do inglês, tem um etimologia interessante. Ela veio do hindustâni, uma antiga língua falada na Índia, e significa amassar, apertar. Faz sentido, já que esse é o movimento que fazemos ao lavar os cabelos.

Continua após a publicidade

Exemplos com “shampoo” e “xampu”

Prefiro escrever “xampu”, afinal, estamos no Brasil!

Não encontrava aquela marca de shampoo em nenhum supermercado.

Aqui em casa, o shampoo acaba muito rápido, já que todas temos cabelos longos.

Que xampu é esse? Ele deixou meu cabelo horrível!

Confira outras dúvidas de português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.