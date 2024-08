Taís Ilhéu Redação do CNU: quantas linhas precisava escrever? O que zera a nota?

Os candidatos do bloco 8 , de nível médio, que fizeram a prova do CNU ( Concurso Nacional Unificado ) na manhã deste domingo (18) depararam-se com o tema de redação : “ Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira” . A partir da pergunta colocada pela banca e de um texto motivador, deveriam escrever um texto no gênero dissertativo-argumentativo . Apesar da proposta clara e bem elaborada, muitos depararam-se com outras dúvidas ao deixar o local de prova. Afinal, quantas linhas era necessário escrever ? O que zera a nota ou elimina o candidato ?

Consultamos o edital da prova e respondemos abaixo!

Qual o peso da redação na nota?

Segundo o edital do bloco 8 do CNU, a redação tem 0,2, e o candidato pode com isso obter nota máxima de 100 pontos. As provas objetivas, por outro lado, tem peso 0,7 ou 0,8 (dependendo da prova de títulos).

Assinatura e mais: o que zera a redação

De acordo com o edital do CNU, o candidato terá a redação do concurso zerada nos seguintes casos:

elaborar um texto que for assinado e/ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a sua identificação.

fugir ao tipo de texto em prosa dissertativo-argumentativo;

fugir ao tema proposto;

apresentar texto sob forma não articulada verbalmente em língua portuguesa (apenas com desenhos, números e palavras

soltas ou em forma de verso);

soltas ou em forma de verso); for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade.

Número de linhas

O edital do bloco 8 do concurso não especifica a quantidade de linhas mínimas que o candidato deveria escrever na redação do CNU, mas destaca que a informação estaria disponível na proposta apresentada na prova. O inscrito deveria, portanto, seguir a recomendação da prova.

Os editais de outros blocos, no entanto, explicitam que escrever menos linhas do que o orientado na prova pode, sim, zerar o texto. Veja o que diz o documento do bloco 7:

– Obterá nota ZERO na questão o candidato que:

a) der a resposta a lápis, em parte ou na sua totalidade;

b) der resposta com número de linhas inferior ao mínimo estabelecido ou fugir ao tema proposto.

E se eu zerar a redação?

O candidato que zerar a redação estará eliminado do Concurso Nacional Unificado, bem como aqueles que obtiverem menos de 30% da pontuação nas provas objetivas.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

