Que horas acaba o CNU? Veja o horário de prova de cada bloco

Contagem regressiva para o fim do CNU (Concurso Nacional Unificado) ! Neste domingo (18), os milhares de candidatos inscritos enfrentaram uma verdadeira maratona, com 2h30 de prova pela manhã. A partir das 13h, retornaram para os locais de prova para encerrar o exame. Mas afinal, que horas acaba o CNU ? Depende!

Para os inscritos no bloco 8 , que reúne vagas de nível médio, a prova se encerra às 17h30 . Ao todo, eles tiveram três horas para fazer a prova no turno da tarde. Já os candidatos dos demais blocos (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7) têm meia hora a mais para finalizar o exame: para eles, o CNU vai até as 18h .

Ainda neste domingo (18), a partir das 20h, cursinhos especializados e veículos de comunicação disponibilizam a correção extraoficial do Concurso Nacional Unificado. Veja aqui como acessar .

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

