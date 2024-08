Taís Ilhéu Prova CNU: veja os cadernos de questões de cada turno e bloco

Os candidatos que fizeram as provas do CNU , o Concurso Nacional Unificado, neste domingo (18) já podem acessar os cadernos de questões de todos os blocos , por turno (manhã e tarde). Os PDFs das provas foram disponibilizados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – e, graças a eles, alguns cursinhos e veículos de comunicação já estão disponibilizando a correção e gabarito extraoficial . Além de responder a questões dissertativas e de alternativa, os candidatos também elaboraram uma redação. A do bloco 8 teve como tema o impacto da educação e do progresso científico na redução das desigualdades .

Provas do CNU

Clique nos links abaixo e acesse as provas do CNU por turno. Na página, elas estão subdivididas ainda entre os 8 blocos do concurso.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

