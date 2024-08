Taís Ilhéu Horário do CNU: que horas voltar para a sala no período da tarde

A maratona do CNU , o Concurso Nacional Unificado , já está na metade! Na manhã deste domingo (18), os candidatos realizaram uma prova de múltipla escolha e, a depender do bloco, elaboraram uma redação ou responderam a uma questão dissertativa. O exame se encerrou às 11h30 e os inscritos foram liberados para o almoço, mas precisam voltar ao local de prova no período da tarde .

O intervalo é apertado. Os portões abrem novamente às 13h e fecham às 14h . Lembrando que os candidatos que não comparecerem ao segundo turno são eliminados do concurso.

Na parte da tarde, os candidatos de nível superior respondem 50 questões objetivas de conhecimentos específicos, enquanto os de nível médio, 40 questões. A duração desta segunda etapa é maior: 3h30.

Calendário do Concurso Nacional Unificado

7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

