Ludimila Ferreira Dia do estagiário: 6 atitudes para ser um bom estagiário

Conseguiu seu primeiro estágio , e agora? Não importa se você está no início ou no final da graduação, conquistar o primeiro emprego na área que você escolheu atuar quando ingressou na universidade sempre dá um frio na barriga. Além de ser um momento de descoberta, também é uma fase importante para o crescimento profissional, e é comum que o estudante não saiba como lidar ou agir . Em comemoração ao Dia do Estagiário , o GUIA DO ESTUDANTE resolveu ajudar quem está passando por essa fase.

Fabio Maeda , diretor da unidade de candidatos da Catho , empresa de busca de empregos, compartilhou algumas atitudes que o jovem no início de carreira precisa ter para ser um bom estagiário. Confira!

1. Ser um perguntador

O estágio é uma oportunidade de aprendizado , então aproveite para fazer todas as perguntas que achar necessário para absorver o máximo de conhecimento possível. “ Mostrar interesse e disposição para entender a dinâmica da empresa também faz com que seja percebido um comprometimento com o seu próprio desenvolvimento e com o sucesso da companhia”, pontua Fabio.

2. Ser flexível

Segundo o diretor, o estagiário também precisa trabalhar a resiliência para enfrentar desafios e situações de pressão que ocorrem nesta nova experiência. “O estagiário precisa ter em mente que a preparação para lidar com pressão e se adaptar a diferentes situações é fundamental e, inclusive, são habilidades valiosas que serão úteis ao longo de toda a carreira”, aponta.

3. Estar antenado às tecnologias

A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia e pode ser uma boa aliada neste caminho. Use como forma de evoluir habilidades para aprender coisas novas e integre o que for possível no cotidiano profissional , como ferramentas de produtividade . Além disso, se mantenha antenado às novidades.

Fabio ainda aponta que esse passo é importante, inclusive, para quem ainda está em busca do primeiro estágio. “A tecnologia desempenha um papel crucial nessa busca, oferecendo diversas ferramentas que facilitam essa jornada”, explica o diretor da Catho.

4. Ser um bom ouvinte

Quando se trata de feedback , Maeda diz ser extremamente relevante que os estagiários reconheçam o valor dessa comunicação e saibam ouvir atentamente. O feedback é a “nota de corte” para saber se o trabalho feito pelo funcionário está de acordo com a expectativas da gestão e da empresa. Além disso, é uma maneira de identificar quais habilidades podem ser melhoradas.

“O estagiário também não pode se esquecer de valorizar suas conquistas, por menores que possam parecer. Cada desafio superado e cada meta alcançada são passos importantes na construção de uma carreira sólida. É o primeiro degrau de uma jornada profissional e pode ser uma experiência muito enriquecedora”, incentiva.

5. Seja pontual

A pontualidade é muito bem vista no ambiente de trabalho e pode dar ao estagiário uma boa reputação, já que ele se torna um funcionário confiável. Planeje sua rotina para conseguir chegar no trabalho na hora certa e cumpra sua jornada até o fim. Em caso de atraso, lembre-se de avisar o supervisor.

Caso seja necessário faltar, sempre justifique para o motivo da ausência. Caso tenha algum problema de saúde, lembre-se de apresentar o atestado médico. Estes atos, que parecem pequenos, vão aumentando a confiança entre estagiário, supervisor e empresa, tornando o dia a dia no trabalho mais leve.

6. Saiba se relacionar

O estágio é a oportunidade perfeita para começar a fazer networking . Se faça ser visto e interaja não apenas com os membros da sua equipe, mas se possível, de outras. Mesmo que seja seu objetivo continuar na empresa após o fim do estágio , é através do networking que podem surgir excelentes oportunidades acadêmicas e profissionais, como indicações de projetos ou vagas de emprego.

Aproveite os possíveis interesses em comum com seus colegas para criar laços reais e formar uma comunidade. Ferramentas como Linkedin, Facebook e X (antigo Twitter) são grandes aliados do networking, porém aproveite o olho no olho e faça bons contatos. Além disso, a manutenção do relacionamento também é algo muito importante. Retribua e crie oportunidades para sua lista.

“P articipar de eventos, palestras e workshops, bem como interagir com colegas de diferentes departamentos, são formas de expandir uma rede de contatos sólida que ofereça suporte, conselhos e até mesmo possíveis outros espaços”, finaliza o executivo da Catho.

