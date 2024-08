Taís Ilhéu “Glamuroso”, “glamoroso” ou “glamouroso”: qual é o certo?

Uma pessoa cheia de charme e encanto, capaz de gerar magnetismo por onde passa, é alguém “ glamoroso” ou “ glamouroso” ? Ou seria ainda “ glamuroso “? Embora essa última opção seja a mais pronunciada informalmente, somente as duas primeiras grafias são aceitas.

Isso porque somente as duas palavras constam no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. A palavra “glamouroso” é derivada de “glamour”, palavra de origem inglesa incorporada no nosso vocabulário. Já “glamoroso” é a versão aportuguesada da palavra. Existe ainda o verbo glamorizar, derivado de glamoroso, segundo o Michaelis.

Palavras formadas por derivação sufixal

Tanto glamouroso, quanto glamoroso são palavras formadas a partir da derivação sufixal, com o acréscimo do sufixo “oso” ao final delas. Esse tipo de sufixo é chamado de nominal e dá origem a um substantivo ou adjetivo. O sufixo “oso” forma um adjetivo ao se unir a um substantivo, seu significado é provido ou cheio de. Assim, glamouroso ou glamoroso são usados para se referir a algo cheio de glamour.

Exemplos com glamoroso e glamouroso

Ela foi a festa com um vestido glamouroso

Ontem me senti muito glamoroso durante a apresentação.

Ele é sempre tão glamouroso.

