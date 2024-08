Ludimila Ferreira CNU: que cor de caneta levar para o ‘Enem dos Concursos’?

Separe os documentos , o lanche da tarde – em embalagem lacrada! – e escolha uma roupa confortável: o primeiro Concurso Nacional Unificado (CNU) está chegando! Neste domingo (5), os candidatos enfrentam as seis horas de exame do concurso e além dos conhecimentos adquiridos durante os meses de estudo, precisam levar itens obrigatórios para o local de prova . Afinal, a caneta é preta ou azul? Pode levar lápis e borracha? Confira!

Qual caneta usar no Concurso Nacional Unificado

O material permitido no dia da prova é somente caneta preta de material transparente . Não serão fornecidas canetas e os candidatos não podem se comunicar durante as provas, por isso o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), organizador do exame, recomenda que o participante leve mais de uma.

Outros materiais, como caneta azul, lápis e borracha, não podem permanecer na mesa do candidato durante a prova, assim como envelope porta-objetos que será disponibilizado para guardar os aparelhos eletrônicos do participante, sendo eles o telefone celular , relógios, entre outros. Então, coloque tudo dentro da bolsa ou mochila e deixe debaixo da cadeira como descrito no manual do concurso.

O que é o ‘Enem dos Concursos’

Criado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), o objetivo da prova é substituir a infinidade de concursos públicos que ocorrem pelo país, dando ao candidato a oportunidade de concorrer a várias vagas a partir de um mesmo exame, por isso o apelido de ‘ Enem dos Concursos Públicos’.

Esta é sua primeira edição e são oferecidas 6.640 vagas em 21 órgãos federais. A prova terá duas etapas aplicadas no mesmo dia, totalizando seis horas de exame. Durante o intervalo entre as aplicações, o participante não poderá permanecer no local de prova, então, é preciso ficar atento aos horários de abertura e fechamento dos portões descritos no manual do candidato , que segue o horário de Brasília .

Calendário do Concurso Nacional Unificado

5 de maio: Aplicação das provas

Aplicação das provas 7 de maio: Divulgação do Gabarito

Divulgação do Gabarito 21 de junho: Divulgação das notas das provas objetivas e discursiva

Divulgação das notas das provas objetivas e discursiva 30 de julho: Resultado final

O cronograma completo, com todas as etapas, está disponível no edital do concurso .

