Boné, óculos de sol, fone de ouvido: quais os itens proibidos no CNU?

A primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) chegou! A prova acontece no domingo (18) e os candidatos já devem se preparar para realizar o concurso com tranquilidade. Entre as recomendações, está a leitura de quais itens são permitidos e proibidos dentro dos locais de prova.

De acordo com o edital do concurso, é responsabilidade do candidato portar consigo o Cartão de Confirmação de Inscrição impresso e um documento oficial com foto . Os portões abrem às 7h30 no Horário de Brasília e fecham às 8h30. Já a prova tem início marcado para as 9h.

Verifique com antecedência o local de prova e a rota necessária para fazer o percurso com tranquilidade.

Itens permitidos no CNU

O documento oficial com foto é um item obrigatório para a realização da prova. Veja aqui quais documentos são aceitos . O Cartão de Confirmação de Inscrição, ainda que não obrigatório, é recomendado para facilitar a localização da sala de prova de cada candidato. Atenção: não serão aceitas cópias de documentos em nenhuma hipótese, mesmo que sejam autenticadas.

Em relação aos materiais necessários para a prova, somente é permitida a entrada de caneta preta de tubo transparente . Canetas de outras cores, lápis, borrachas, réguas e outros materiais não serão permitidos no local de prova. Alimentos e bebidas são permitidos, desde que estejam em embalagens lacradas.

Em resumo, o candidato deve trazer consigo:

Documento oficial com foto (não serão aceitas cópias);

Caneta preta de tubo transparente;

Cartão de Confirmação de Inscrição impresso;

Alimentos e bebidas lacrados.

Itens proibidos no CNU

Assim como na realização de outras provas de alcance nacional, como o Enem , alguns itens são proibidos dentro dos locais de aplicação do CNU. Durante as provas, é proibido o uso de boné, chapéu, gorro, óculos escuro ou similares, protetores auriculares, fone de ouvido, relógio e smartwatches.

Celulares e relógios analógicos são permitidos até antes da entrada na sala de prova. No momento de identificação, eles devem ser guardados no envelope porta-objetos, que será fornecido pelos fiscais de sala. Antes de guardar o celular, lembre-se de desligar o aparelho e verificar que não há nenhum alarme ou notificação que possa tocar mesmo com o aparelho desligado.

Em resumo, são proibidos no CNU:

Boné;

Chapéu;

Gorro;

Óculos escuros;

Protetores auriculares;

Fones de ouvido;

Relógios e smartwatches.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

