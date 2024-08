DA REDAÇÃO “Lichia” ou “lixia”: qual é o certo?

Rica em vitaminas e antioxidantes, essa frutinha importada da China já se tornou bastante popular no Brasil. De cara, sua aparência já agrada: é cor-de-rosa por fora e branca por dentro, com aspecto gelatinoso. O sabor é adocicado, e ela pode ser usada para fabricar doces, geleias e outros pratos. E aí, você já comeu “ lichia “? Ou será que o nome correto é “ lixia “?

Sem mais delongas, já adiantamos que o nome correto é “lichia”, com “ch”. Essa é a única forma registrada no VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, e nos dicionários. Sendo um fruto chinês, a palavra tem sua origem no mandarim lìzhǐ, e o nome científico da planta é Litchi chinensis .

A árvore que dá origem à lichia se chama lichieira.

É verdade que lichia faz mal à saúde?

Em 2017, um artigo publicado na revista científica The Lancet deu o que falar. Cientistas associaram a morte de centenas de crianças na Índia ao consumo da lichia. Elas faleceram depois de ingerir grandes quantidades da fruta e apresentar sintomas como convulsão e perda de consciência. Afinal, lichia faz mal? Ou pior, a fruta pode matar?

A nutricionista Gisele Paiva, ouvida pela revista Veja na época , afirma que sim, mas apenas em condições muito extremas. A fruta tem uma substância chamada hipoglicina que derruba os níveis de glicose no sangue. Se a pessoa estiver desnutrida, de estômago vazia e em más condições de saúde – o caso das crianças indianas –, o consumo exagerado de lichia pode, sim, fazer mal.

Do contrário, a lichia é na verdade um alimento nutritivo e que é um aliado na dieta.

Exemplos com lichia

Encontrou um pé de lichia pelo caminho e resolveu abastecer a mochila.

Você já comeu lichia? É uma delícia!

É época de lichia, então ela está mais barata na feira.

A lichia é um vegetal exótico no Brasil, mas se adaptou muito bem ao nosso país.

