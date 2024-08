Luccas Diaz CNU: veja os horários da prova e se planeje para o concurso

A primeira edição do CNU (Concurso Nacional Unificado) está chegando! No próximo domingo (18) a prova, que ficou conhecida também como o “ Enem dos concursos “, será aplicada em todo o território nacional. No total, serão ofertadas 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. Para não perder a oportunidade de se organizar com antecedência, confira já todos os horários do concurso.

Diferentemente do Enem e outras provas nacionais, o CNU terá duas etapas aplicadas no mesmo dia . A prova foi dividida entre o período da manhã e da tarde, com uma pausa para os candidatos almoçarem.

Na parte da manhã, os candidatos respondem às perguntas de Conhecimentos Gerais e as Discursivas , com duração total de duas horas e trinta minutos.

Já à tarde, o candidato volta para a sala de aula e responde às questões de Conhecimentos Específicos , que variam de acordo com o bloco escolhido durante a inscrição. Esta segunda etapa é maior, tem três horas e trinta minutos de duração.

O intervalo entre as duas provas é de uma hora e meia, se for considerada a chegada no local de prova já na abertura dos portões, por isso é importante o candidato planejar como ou onde irá fazer a refeição. Veja abaixo o resumo de todos os horários.

CNU: horários da prova da manhã

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da prova: 9h

Fim da prova: 11h30

CNU: horários da prova da tarde

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da prova: 14h30

Fim da prova: 18h

O local de prova já está disponível para a consulta do candidato. Para realizar a consulta, basta acessar a página do CNU na Fundação Cesgranrio e inserir o usuário e senha cadastrados no gov.br.

Como será a prova do CNU

O Concurso Nacional Unificado foi uma maneira adotada pelo governo federal para unificar os diversos concursos públicos que ocorriam em locais e datas diferentes pelo país. A nova abordagem possibilita a expansão e democratização do acesso às oportunidades no serviço público. E, claro, há benefício para os candidatos também.

Com o CNU, não se torna mais necessário deslocar-se para outros estados ou pagar diferentes taxas de inscrição para concorrer a múltiplas vagas. Com uma única prova, é possível concorrer a dezenas de vagas.

Além disso, a longo prazo, a mudança também poderá promover uma maior diversidade social e territorial entre os servidores públicos.

Blocos temáticos

Há setes blocos temáticos, além do nível intermediário. O candidato deve escolher um bloco temático, no qual tem a opção de escolher entre diferentes cargos/carreiras, seguindo uma ordem de preferência, ou ainda optar por uma única vaga, caso deseje. São eles:

Administração e Finanças Públicas; Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação; Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário; Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação; Políticas Sociais, Justiça e Saúde; Trabalho e Previdência; Dados, Tecnologia e Informação; Nível Intermediário.

Calendário do Concurso Nacional Unificado

7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

