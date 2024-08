Taís Ilhéu CNU: tire todas suas dúvidas sobre a prova do ‘Enem dos Concursos’

O CNU , Concurso Nacional Unificado, finalmente chegou. Neste domingo (18), mais de 2 milhões de brasileiros fazem as provas para garantir uma vaga no serviço público, em áreas que passam por Engenharia , Tecnologia , Educação , Saúde , Comunicação , entre outras. Este é o maior concurso público já realizado no país, e por isso recebeu o apelido de “ Enem dos concursos “. Se você é um dos candidatos que tentará a aprovação neste domingo, não saia deste texto. Abaixo, reunimos tudo que você precisa saber sobre a prova, incluindo os horários de aplicação, quais documentos e materiais levar, e o cronograma completo de divulgação dos resultados .

Confira!

1. Como ver o local de prova e imprimir o cartão de confirmação

Uma vez que o candidato deve levar o cartão de confirmação da inscrição impresso no dia da prova, é importante que ele acesse o documento com antecedência – até porque é nele que consta o local de prova .

Para acessá-lo, o candidato deve entrar no site da Cesgranrio , mesmo portal onde realizaram a inscrição. Em seguida, fazer o login com o gov.br . O cartão de confirmação estará disponível na Área do Candidato.

2. CNU: o que levar para a prova

Nada de uma lista infindável de materiais. Para fazer a prova do CNU, o candidato só precisará de:

Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

Um documento de identificação com foto;

Cartão de confirmação da inscrição impresso (não trata-se de um item obrigatório, mas altamente recomendado).

Também é permitido aos candidatos levar alimentos e bebidas, desde que estejam em embalagens lacradas.

Neste outro texto, reunimos a lista completa de documentos que são aceitos pelo concurso.

3. O que NÃO levar para a prova do CNU

Assim como alguns itens são exigidos pelo concurso, outros são proibidos . Ou seja, se o candidato for pego utilizando algum dos objetos vetados, ele pode ser eliminado do CNU. Confira quais são eles:

Boné;

Chapéu;

Gorro;

Óculos escuros;

Protetores auriculares;

Fones de ouvido;

Relógios e smartwatches.

Celulares e relógios analógicos são permitidos até antes da entrada na sala de prova. No momento de identificação, eles devem ser guardados no envelope porta-objetos, que será fornecido pelos fiscais de sala. Lembre-se de desativar os alarmes do seu celular e desligá-lo.

4. CNU: horários das provas

Na parte da manhã, os candidatos respondem às provas de Conhecimentos Gerais e as Questões Discursivas , com duração total de 2h30.

Já à tarde, o candidato volta para a sala de aula e responde às questões de Conhecimentos Específicos , que variam de acordo com o bloco escolhido durante a inscrição. Esta segunda etapa é maior, e dura 3h30.

O intervalo entre as duas provas é de uma hora e meia, se for considerada a chegada no local de prova já na abertura dos portões. Planeje-se sobre como e onde irá almoçar.

Veja abaixo um resumo dos horários:

Período da manhã

Abertura dos portões: 7h30

7h30 Fechamento dos portões: 8h30

8h30 Início da prova: 9h

9h Fim da prova: 11h30

Período da tarde

Abertura dos portões: 13h

13h Fechamento dos portões: 14h

14h Início da prova: 14h30

14h30 Fim da prova: 18h

5. Como é a prova do CNU?

A prova será dividida em duas etapas a serem realizadas no mesmo dia, totalizando seis horas de aplicação.

Na primeira parte, durante o período matutino, os candidatos respondem a 20 questões objetivas que são iguais a todos, independentemente da carreira escolhida. Além destas, os candidatos de nível superior respondem também à prova discursiva de conhecimentos específicos do bloco. Já os candidatos de nível médio, escrevem uma redação. A duração é de 2h30.

Na segunda parte, à tarde, os candidatos de nível superior respondem 50 questões objetivas de conhecimentos específicos. Enquanto os de nível médio, 40 questões. A duração desta segunda etapa é maior: 3h30.

6. Quando sai o gabarito do CNU? E o resultado?

Para saber como se saíram nas provas objetivas do CNU, os candidatos poderão acessar, a partir de terça-feira (20), os gabaritos preliminares. As respostas esperadas da prova discursiva não serão divulgadas.

Já o resultado final do concurso está previsto para 21 de novembro.

7. Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

