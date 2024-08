Taís Ilhéu Ranking do Ideb: veja os estados com melhor resultado no Ensino Médio

O ministro da Educação, Camilo Santana , e o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Manuel Palácio , apresentaram, nesta quarta-feira (14), os novos dados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), principal avaliador da educação no Brasil. O índice registrou uma melhora nos anos iniciais, mas a meta de 5,2 pontos não foi atingida nos finais – ou seja, no Ensino Médio –, que alcançou 4,3 pontos. Apesar disso, alguns estados se destacaram: Goiás registrou um índice de 4,8, um aumento de 0,3 em relação ao último Ideb, em 2021.

Outros estados como Espírito Santo e Paraná também registraram aumento e ocuparam o topo do ranking, figurando como as melhores redes de Ensino Médio do país.

Confira a relação dos 10 primeiros colocados.

Ranking do Ideb: as melhores redes no Ensino Médio

Goiás (4,8) Espírito Santo e Paraná (4,7) Pernambuco (4,5) Ceará (4,4) Pará e Piauí (4,3) São Paulo e Mato Grosso (4,2) Tocantins (4,1) Alagoas, Minas Gerais e Rondônia (4) Acre e Rio Grande do Sul (3,9) Mato Grosso do Sul e Santa Catarina (3,8)

Das 27 redes de Ensino Médio do país, 20 tiveram melhora no Ideb em relação à última edição. Os estados que tiveram uma queda foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Sergipe, Paraíba, Roraima e Rio de Janeiro.

O que é o Ideb?

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado em 2007 para monitorar o desempenho da educação no Brasil. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação, obtidos no Censo Escolar, e dos resultados do Saeb, avaliação de Português e Matemática aplicada a cada dois anos.

Parte dos especialistas critica o modelo de avaliação, alegando que ele não mede as desigualdades educacionais e que traz uma visão ultrapassada sobre o que seria um ensino adequado. O índice não reflete, por exemplo, a infraestrutura das escolas, bem como o aprendizado em outras disciplinas para além de Português e Matemática.

