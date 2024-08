Luccas Diaz CNU: quais documentos levar para o concurso?

A prova do Concurso Nacional Unificado (CNU) chegou! No domingo (18) acontece a primeiríssima edição do que ficou conhecido como “ Enem dos Concursos” , por funcionar de maneira semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio. Com a proximidade da prova, está na hora de se planejar e já deixar organizado tudo que é necessário para fazer a prova com tranquilidade. Isto é, conferir o seu local de prova , os horários de abertura dos portões e quais documentos são necessários apresentar. No domingo, 2,1 milhões inscritos realizam o concurso nas 228 cidades que aplicam a prova.

Segundo o edital do CNU, cada candidato deve chegar ao local de prova com:

Cartão Confirmação de Inscrição impresso;

Documento de identidade oficial com foto;

Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Documentos aceitos no CNU

Serão considerados documentos de identidade:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos);

cartão de identificação do trabalhador;

passaporte brasileiro;

certificado de reservista ou dispensa de incorporação;

carteiras funcionais do Ministério Público;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação;

documentos digitais, com foto e assinatura (e-Título, CNH digital, e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Atenção, é preciso apresentar o documento original, não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.

Documentos não aceitos no CNU

Alguns documentos não serão aceitos . São eles:

títulos eleitorais;

carteiras de motorista (modelo sem foto);

carteiras de estudante;

carteiras funcionais sem valor de identidade;

RANI (Registro Administrativo de Nascimento Indígena);

documentos ilegíveis identificáveis e/ou danificados;

cópia do documento de identidade (ainda que autenticada) ou

protocolo do documento de identidade.

Perdi meu documento, e agora?

Ainda segundo o edital, caso candidato tenha perdido ou esteja impossibilitado de apresentar o documento no dia da prova, deverá apresentar à equipe de aplicação um registro de ocorrência em órgão policial comprovando a perda. O documento deve ter sido expedido em até 90 dias antes do dia da prova. Este registro de ocorrência ficará retido pela equipe de aplicação.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

