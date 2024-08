Taís Ilhéu CNU: 65% dos candidatos ainda não consultaram local de prova

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) , 65% dos mais de 2 milhões de candidatos inscritos no CNU , o Concurso Nacional Unificado , ainda não haviam consultado o cartão de confirmação , que traz o local de prova , até a tarde desta quarta-feira (4). A prova, que ficou conhecida como ‘ Enem dos concursos ‘ acontece já no próximo domingo (18).

Além do local onde o candidato realizará a prova, o cartão de confirmação traz outras informações importantes como os documentos exigidos e os horários do concurso .

‘Enem dos Concursos’: como consultar o cartão de inscrição

Para acessar o cartão de confirmação da inscrição e o local de prova do CNU é bem simples. Os candidatos devem entrar no site da Cesgranrio , mesmo portal onde realizaram a inscrição. Em seguida, fazer o login com o gov.br .

O cartão de confirmação estará disponível na Área do Candidato.

CNU: horários da prova da manhã

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da prova: 9h

Fim da prova: 11h30

CNU: horários da prova da tarde

Abertura dos portões: 13h

Fechamento dos portões: 14h

Início da prova: 14h30

Fim da prova: 18h

O local de prova já está disponível para a consulta do candidato. Para realizar a consulta, basta acessar a página do CNU na Fundação Cesgranrio e inserir o usuário e senha cadastrados no gov.br.

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

