10 cursos para estudar na USP e na Unicamp online (e sem pagar nada)

Quem disse que não dá para aprender bem pela internet e sem pagar nada ? Idiomas , computação , administração , empreendedorismo entre outros estão entre os cursos disponibilizados online por duas das melhores universidades públicas do país, a USP (Universidade de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). É gratuito para se inscrever e assistir às aulas – em alguns casos, só é cobrada a emissão do certificado. Quer apostar que fica ainda melhor? Não precisa prestar vestibular!

Os conteúdos são dinâmicos e incluem videoaulas , atividades interativas e avaliações. Não há necessidade de participar de qualquer processo seletivo, não existe limite de vagas e qualquer pessoa pode se inscrever e começar a estudar no horário que for melhor. Abaixo, confira a seleção de alguns cursos.

USP (Universidade de São Paulo)

A USP disponibiliza seus treinamentos, ministrados por docentes da instituição, nas plataformas Coursera e Veduca . Na Coursera há opções nas áreas de Administração, Economia e Negócios, História, Ciência da Computação, entre outras. Alguns oferecem certificação mediante pagamento de taxa.

Já na Veduca, a universidade oferece capacitações em diversos setores, incluindo Informática, Ciências, Saúde e temas sociais. Assim como na Coursera, o acesso é gratuito, mas também é possível fazer os cursos certificados pagando a tarifa.

Confira algumas opções:

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

Pela Unicamp, as formações à distância gratuitas são oferecidos pela Escola de Extensão da universidade, na modalidade Mooc (Massive Open Online Course). Em português, pode ser traduzido como Curso Online Aberto e Massivo. Também estão hospedados na Coursera, neste link . Há opções nas áreas de Tecnologia, Saúde, Educação, Letras e outras.

Confira algumas delas:

