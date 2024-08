Ludimila Ferreira O que é o La Niña e como ele deve mudar o clima

Oposto do El Niño , o fenômeno La Niña deve chegar entre setembro e novembro. A informação é do Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos (CPC/NCEP), que aponta a probabilidade de 66% do evento climático acontecer. De forma resumida, o La Niña consiste no resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Mas o que isso significa na prática? Devemos esperar consequências extremas como as ocasionadas pelo El Niño?

De chuvas volumosas até secas intensas, os efeitos do La Niña são variados e dependem da localidade na qual ocorrem. No Brasil, por exemplo, os estados do sul devem estar preparados para um período de seca.

Abaixo, entenda o que é o La Niña e como ele deve mudar o clima nos próximos meses.

+ Um guia com tudo que você precisa saber sobre as mudanças climáticas

O que é o La Niña

Durante o La Niña, os ventos alísios, que carregam a água quente para o oeste, ficam mais intensos. As massas de ar deslocam-se em direção à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), nuvens que circulam todo o globo terrestre na região equatorial.

Como consequência, as águas quentes da superfície do oceano são deslocadas em maior quantidade para o oeste e as águas frias emergem. Logo, a temperatura diminui na região próxima à costa oeste da América do Sul e o clima fica mais úmido na Austrália e Indonésia.

Continua após a publicidade

O fenômeno pode atingir todas as regiões do Brasil , gerando secas severas em alguns locais e chuvas torrenciais em outros.

Como o La Niña deve afetar o clima no Brasil

Em 2021 e 2022 o La Niña teve efeitos severos sobre o sul da Bahia, com chuvas intensas e longas. Isso causou cheias que levaram a enchentes em diversos municípios. Várias pessoas ficaram desabrigadas na época. Estas chuvas abundantes também podem afetar a Amazônia, outras partes da região Norte e Nordeste.

Já do outro lado do país, no Sul, podem ocorrer secas severas e muito calor. Em 2022, os estados do Paraná , Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram atingidos com o evento climático. No Centro-Oeste e Sudeste não é possível prever as consequências.

+ O que as enchentes no Sul têm a ver com as mudanças climáticas

Continua após a publicidade

Lá fora, podem ocorrer chuvas fortes e aumento da temperatura no leste asiático (que é composto por países com a China , Japão , Coreia do Sul e Mongólia) e sudeste asiático (que é composto por países como Arábia Saudita, Iraque, Filipinas e Tailândia). O mesmo ocorre na Oceania, que é formada pela Austrália, Fiji, Nova Zelândia , Samoa e outros países.

Já na América Central é esperado frio intenso combinado com chuvas volumosas. Na América do Norte, frio severo.

+ Profissões para quem quer combater o aquecimento global

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.