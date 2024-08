Taís Ilhéu Como saber o local da prova do Encceja 2024

Brasileiros que não conseguiram concluir o Ensino Fundamental ou Médio no tempo adequado estão cada dia mais perto de realizar esse sonho! No dia 27 de agosto será aplicada a prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), que permite tirar o diploma do ensino básico. Os candidatos que se inscreveram já podem, inclusive, acessar o local da prova – ou seja, o lugar onde vão comparecer para realizar o exame.

É importante verificar essa informação com antecedência para evitar atrasos no grande dia. Afinal, checando agora você já consegue planejar o trajeto e estimar quanto tempo antes precisa sair de casa. Caso ainda não tenha visto seu local de prova, o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda.

Local de prova do Encceja 2024

O primeiro passo para acessar a informação é entrar no site do Encceja, clicando aqui . Em seguida, vá em “Página do Participante”. A tela seguinte solicitará um login, que o candidato deve fazer utilizando os dados do Gov.br (CPF e senhas informados no momento da inscrição).

Pronto! O cartão de confirmação já estará disponível, e nele você pode conferir, além do local de prova:

Data

Horários

Principais informações sobre o dia do exame.

Cronograma Encceja 2024

Justificativa de ausência: 25 de março a 5 de abril

25 de março a 5 de abril Resultado da justificativa : 15 de abril

: 15 de abril Inscrições e solicitação de atendimento especializado: 29 de abril a 10 de maio

29 de abril a 10 de maio Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

