CNU: veja a relação de candidatos por vaga de cada bloco do concurso

Não é à toa que o CNU , Concurso Nacional Unificado , está entrando para a história como o maior concurso público já realizado no Brasil. Ao todo, 2,1 milhões de brasileiros inscreveram-se para a prova e tentarão uma vaga na administração pública, com opções de carreiras que vão da área de tecnologia ao meio ambiente . Para ajudar os candidatos a estimarem o tamanho da concorrência que enfrentarão no próximo domingo (18), a Secretaria de Comunicação Social divulgou nesta quarta-feira (14) a relação de candidatos por vaga de cada um dos oito blocos do concurso.

O grupo mais concorrido é o 8, já que este bloco reúne todas as vagas de nível médio – ou seja, que exigem apenas o Ensino Médio, e não um diploma de Ensino Superior. Ao todo, 694 mil pessoas inscreveram-se para as 692 vagas disponibilizadas neste bloco. Na prática, isso significa que cada vaga é disputada por mais de mil candidatos.

CNU: quais documentos levar para o concurso?

O segundo bloco mais concorrido é o 4, que reúne vagas na área de trabalho e saúde do servidor, com 339,7 candidatos por vaga. Não é possível saber ao certo a concorrência de cada carreira, já que os candidatos tinham a opção de disputar mais de uma vaga dentro do mesmo bloco.

Confira abaixo a relação completa de candidatos por vaga, dividida por blocos.

'Enem dos concursos': veja e baixe os oito editais do CNU

Candidatos por vaga CNU

Bloco 1 (Infraestrutura, exatas e engenharia) : 161,6 candidatos por vaga

: 161,6 candidatos por vaga Bloco 2 (Tecnologia, dados e informação): 132,3 candidatos por vaga

132,3 candidatos por vaga Bloco 3 (Ambiental, agrário e biológicas): 188,8 candidatos por vaga

188,8 candidatos por vaga Bloco 4 (Trabalho e saúde do servidor) : 339,7 candidatos por vaga

: 339,7 candidatos por vaga Bloco 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos): 294 candidatos por vaga

294 candidatos por vaga Bloco 6 (Setores econômicos e regulação): 197,5 candidatos por vaga

197,5 candidatos por vaga Bloco 7 (Gestão governamental e administração pública): 242,9 candidatos por vaga

242,9 candidatos por vaga Bloco 8 (Nível intermediário): 1.003,7 candidatos por vaga

Cronograma completo do CNU

4 de julho: divulgação do cronograma completo;

divulgação do cronograma completo; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição;

abertura do sistema para candidatos que não podem ou não querem mais realizar o CNU solicitarem devolução da taxa de inscrição; 5 a 7 de julho: abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova;

abertura do sistema para candidatos aptos a solicitar alteração do local d prova; 7 de agosto: disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos;

disponibilização dos cartões de confirmação para todos os candidatos; 18 de agosto: aplicação das provas objetivas e discursivas;

aplicação das provas objetivas e discursivas; 18 de agosto: divulgação dos cadernos de provas às 20h;

divulgação dos cadernos de provas às 20h; 20 de agosto: divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas;

divulgação preliminar dos gabaritos das aprovas objetivas; 21 de novembro: previsão de divulgação dos resultados finais;

previsão de divulgação dos resultados finais; Janeiro de 2025: previsão do início da convocação de aprovados para a posse.

