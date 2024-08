Ludimila Ferreira “Carpir” ou “capinar”: qual é o certo?

Imagine que alguém está enchendo sua paciência. Quando você chega no limite, manda a pessoa c arpir ou capinar um lote? Eis a questão! Como usar essa expressão tão comum em algumas regiões do país?

Não tenha mais dúvidas sobre qual é o certo : a s duas palavras existem na língua portuguesa . Elas são sinônimos e os seus significados são similares, mas há a possibilidade de diferenciar as situações em que podemos utilizar uma ou outra.

Confira a explicação abaixo!

Carpir e capinar

A palavra “capinar” significa, principalmente, limpar o capim de um terreno, usando uma ferramenta própria como a enxada. Ela é formada da palavra capim mais o sufixo verbal –ar. Popularmente, também se usa capinar com sentido de sair ou ir embora.

Já a palavra “carpir” pode ter o mesmo significado de “capinar”, mas vai além. Significa ainda chorar, lamentar ou arrancar os cabelos em sinal de dor. Tem sua origem, ou seja, sua etimologia, na palavra em latim carpire .

Exemplos:

Eles capinaram todo o terreno.

Vou capinar daqui para fora!

Estou precisando carpir meu terreno.

Estou me carpindo por ter feito o que fiz.

