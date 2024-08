Taís Ilhéu 3 mudanças no vestibular da Unicamp 2025 para ficar de olho

As inscrições para o vestibular da Unicamp 2025 já estão abertas! Até 30 de agosto, estudantes podem se inscrever para concorrer a vagas em uma das melhores universidades do país – elaboramos um passo a passo, que você confere aqui . Mas além de saber as datas de inscrição, aplicação e o que mais cai na prova, este ano os candidatos precisam estar atentos a outras 3 mudanças no vestibular anunciadas pela banca.

Confira abaixo quais são e prepare-se!

1. Prova será aplicada de manhã por causa das mudanças climáticas

O aquecimento global chegou nos vestibulares – e não estamos falando só das questões sobre o assunto. Para evitar o calor intenso no período da tarde e também as fortes chuvas e tempestades que pegaram os candidatos desprevenidos nas últimas edições, a Unicamp decidiu aplicar as provas de primeira e segunda fase na parte da manhã.

Os portões serão abertos às 8h da manhã, pelo horário de Brasília, e a aplicação da prova terá início às 9h.

Abertura dos portões: 8h

Início das provas: 9h

Fim das provas: 14h

2. Carreiras para treineiros

Até a edição passada, estudantes que não haviam concluído o Ensino Médio e prestavam o vestibular da Unicamp como treineiros poderiam escolher qualquer curso disponível para concorrer. A partir da Unicamp 2025, isto muda. Agora, os treineiros devem obrigatoriamente escolher uma das seguintes opções:

Treineiros de Ciências Humanas/Artes;

Treineiros de Ciências Exatas/Tecnológicas;

Treineiros de Ciências Biológicas/Saúde.

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp) divulgará o desempenho desses estudantes e emitirá um certificado de participação, mas lembra que eles não fazem as provas de habilidades específicas e nem serão convocados para matrícula.

3. Maior representação nordestina

A região do Nordeste ganha maior representação no vestibular da Unicamp, com a aplicação da prova em mais uma capital: Recife. Ao todo, a prova é aplicada nos estados de:

São Paulo (com 31 cidades, incluindo a capital)

Minas Gerais (Belo Horizonte)

Distrito Federal (Brasília)

Paraná (Curitiba)

Ceará (Fortaleza)

Pernambuco (Recife)

Bahia (Salvador)

Cronograma completo Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção : 30 de julho

Inscrição no vestibular : de 1 a 30 de agosto

Último dia para pagamento da taxa: 10 de setembro

Prova de Habilidades Específicas – cursos de Música: 20 a 30 de setembro

Divulgação dos locais de prova: 11 de outubro

Primeira fase: 20 de outubro

Divulgação dos convocados para a 2ª fase: 22 de novembro

Segunda fase : 1º e 2 de dezembro

Prova de Habilidades Específicas – demais cursos : 11, 12 e 13 de dezembro

Divulgação do resultado: 24 de janeiro de 2025

