Esta é mais uma palavra que vai para a lista de plurais que irão te surpreender. Já parou para pensar qual o plural de álcool? A verdade é que, no cotidiano, esse plural não é muito usado, mas quando a conversa vem da Química vira quase um termo batido. Mais inusitado que isso, só a descoberta que o plural pode ser flexionado de duas formas: álcoois ou alcoóis .

Abaixo, confira a explicação!

O plural de álcool

O plural da palavra álcool não é usado no dia a dia pois ela é usada como um substantivo não contável massivo. Ou seja, uma quantidade que não se pode contar, mas que funciona como um conjunto que pode ser medido.

Eu desinfetei tudo com álcool.

Comprei cinco embalagens de álcool.

Essa bebida tem álcool?

As palavras “álcoois” e “alcoóis” são usadas na química e seguem a regra de formação do plural das palavras terminadas em -al, -el, -ol, -ul, sendo feita a substituição do -l por -is:

classificação dos alcoóis;

nomenclatura dos álcoois.

