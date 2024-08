Julia Di Spagna Enem 2024: 7 atualidades do ano que podem cair na prova

Não é só de questões de Matemática , Português , Biologia e outras matérias ensinadas em sala de aula que é feito o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ). A cada ano que passa, a prova fica mais contextualizada, interdisciplinar e faz mais referências ao cotidiano dos estudantes e atualidades do Brasil e do mundo. São eventos, acontecimentos históricos, efemérides, contextos políticos e uma série de outros fatos que aparecem em meio às questões, seja na forma de uma pergunta mais direta ou menções em um texto de apoio.

Para te ajudar a descobrir quais os destaques desse ano, o GUIA DO ESTUDANTE conversou com Wander Azanha , diretor pedagógico do curso pré-vestibular Oficina do Estudante, e Sebastian Fuentes , professor de Atualidades e Geografia do Curso Anglo, e reuniu alguns temas. Confira abaixo:

Reunião do G20

Líderes se reúnem no encontro anual do G20, em 2021 Wikimedia Commons/Reprodução

Criado nos anos 1990, o G20 reúne as autodeclaradas 20 maiores economias mundiais, que discutem diversas questões de geopolítica internacional, como economia, conflitos políticos e segurança. Neste ano, a reunião do grupo acontecerá no Brasil, em novembro, o que pode ser usado como contexto para uma questão.

Além disso, já foram realizados diversos encontros, também em solo brasileiro, para se discutir prioridades estabelecidas pelo Governo Federal, como a questão das mudanças climáticas – tema que também está em alta.

Mercosul

<span class="hidden">–</span> mtcurado/iStock

Por conta de uma polarização política entre Brasil e Argentina, a atual situação do Mercosul pode ser cobrada em questões sobre o bloco econômico , de acordo com Sebastian.

Podem abordar o seu crescimento e importância atual, ou então qual seriam os benefícios para este grupo ao fazer um acordo com a União Europeia e quais os impedimentos para que ele aconteça.

75 anos da OTAN

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa em evento com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, e a primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson Chip Somodevilla/Getty Images

Uma organização diretamente ligada à guerra entre Rússia e Ucrânia, criada durante a Guerra Fria para conter o avanço comunista da época , continua ampliando e defendendo seus interesses no Leste Europeu.

“Para o candidato, é importante compreender como esse avanço provoca a ira da Rússia, além das críticas por parte da China e da ONU. É interessante o estudante se aprofundar sobre qual é o caráter econômico por trás de tudo isso”, explica Sebastian.

Olimpíadas de 2024

<span class="hidden">–</span> Wikimedia Commons/Reprodução

É um assunto que pode ser cobrado em questões sobre escalas de mapa, fuso horário e até a limpeza do Rio Sena para os esportes aquáticos . Vale lembrar que esse projeto era muito antigo e o fato do investimento só ter vindo no contexto dos jogos olímpicos não agradou à população francesa. Além disso, há toda a questão da crise do turismo na Europa. Então, também existe um caráter político muito forte nas Olimpíadas.

Guerra Rússia x Ucrânia

Soldado morto após ataque russo, Ucrânia, 2022 Wikimedia Commons/Reprodução

Mesmo que a guerra tenha se iniciado há alguns anos, ainda existe a possibilidade de ser trabalhada no Enem . A prova pode ter questões territoriais, como quais os interesses da Rússia na invasão à Ucrânia, quais os seus parceiros e consequências econômicas devido ao embargo sofrido pelos Estados Unidos e pela União Europeia; ou então qual o interesse da Ucrânia ao firmar-se como um país de cultura e costumes ocidentais.

Além disso, podem ser abordadas questões sobre de que forma tudo isso influencia nos preços de alimentos e/ou combustíveis fósseis .

Mudanças climáticas e os impactos no Brasil e no mundo

<span class="hidden">–</span> Defesa Civil/RS/Reprodução

Questões como o desastre ocasionado pelas chuvas do Rio Grande do Sul e as suas consequências podem ser trabalhadas, por exemplo, ao discutir sobre o aumento da frequência e da intensidade desses eventos extremos, não só no Brasil mas também no mundo todo, graças às questões climáticas.

“O Enem também pode usar o acontecimento no Sul para comparar com o que está acontecendo no mundo: ilhas sendo engolidas pelo oceano e sumindo, populações ficando sem solo cultivável , furacões cada vez mais presentes e mais violentos . Enchentes num canto e seca em outro e a imprevisibilidade do clima”, diz Wander.

E esse tema é mais abordado em Geografia, mas também pode cair em Biologia, já que a mudança climática, por exemplo, aumenta a temperatura dos oceanos e, com isso, mata corais, dificultando a vida de peixes e outros animais que vivem nos mares.

Bombas atômicas e armas nucleares

Era nuclear: bomba atômica explode sobre Nagasaki, em 9 de agosto de 1945, matando 70 mil pessoas Wikimedia Commons/Reprodução

A Rússia e os Estados Unidos debateram recentemente sobre bombas atômicas e armas nucleares. Segundo Wander, esse tema pode aparecer em Física ou em Química, com questões mais técnicas sobre o funcionamento desses artefatos, ou em Geografia e História para traçar um paralelo entre o que aconteceu na Guerra Fria e o que está acontecendo/pode acontecer agora.

