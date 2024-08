Taís Ilhéu “Bate-papo” ou “bate papo”: qual é o certo?

Para os que viveram os primórdios da internet, nos anos 2000, esse termo vivia na ponta da língua – ou na ponta dos dedos. Afinal de contas, entrar nas salas de bate-papo era tão comum quanto trocar mensagens no WhatsApp. Ou será que o correto seria escrever “salas de bate papo “?

A confusão sobre o uso do hífen não é infundada: existem diversas regras que regulam esse sinal e, para completar, algumas delas mudaram com a reforma ortográfica. Mas no caso deste termo, não precisa titubear na hora de escrever, é “bate-papo”, com hífen no meio!

A regra que explica é simples: o hífen permanece em palavras compostas iniciadas por um verbo . Além de “bate-papo”, este também é o caso de:

porta-malas;

desmancha-prazeres;

pôr-do-sol.

A exceção à regra são palavras compostas que perderam a noção de composição, como “girassol” ou “mandachuva”, de acordo com o Manual de Comunicação do Senado Federal.

Também leva hífen palavras compostas formadas por um substantivo + adjetivo, como “obra-prima” ou “boia-fria”.

Exemplos com “bate-papo”

O bate-papo está ótimo, mas preciso ir para não me atrasar no trabalho;

Depois de tanto bate-papo online, decidiram que era hora de se conhecerem pessoalmente;

Esse bate-papo com o cliente não vai levar a nada! Ele não está interessado na compra;

Prefiro o bate-papo em um bar do que frequentar festas agitadas.

