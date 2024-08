Ludimila Ferreira Como pegar no tranco de novo agora que as férias acabaram

As férias acabaram e agora é hora de readaptar a rotina. Faltam apenas três meses para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que chega em novembro ao lado de outros grandes vestibulares como Fuvest , da Universidade de São Paulo (USP), Unicamp e Unesp . Meu Deus! Como pegar no tranco depois de todo esse período de descansos?

Primeiramente: fique calmo, tem jeito para tudo! Com organização e foco, é possível se preparar para a maratona de provas do segundo semestre e obter ótimos desempenhos. Diego Almeida Monsalvo , professor de Filosofia e coordenador do Colégio Progresso Bilíngue de Santos, e Carolina Brant , gerente de design pedagógico da Geekie, separaram algumas dicas para os leitores do GUIA DO ESTUDANTE voltarem a estudar de maneira eficaz depois das férias. Confira!

Crie uma rotina de estudos

Observe a sua rotina diária e a partir dela, crie uma rotina de estudos. Você não precisa passar doze horas estudando se não tem esse tempo, o segredo é otimizar o tempo que você tem. E lembre-se de fazer pequenos intervalos durante o tempo de estudo. Uma rotina eficaz cria hábitos capazes de ajudar o cérebro a empregar sua energia no lugar certo: o aprendizado .

“Defina os horários para estudar, quais as disciplinas que precisarão de mais tempo e listas de atividades e simulados para fixação do conteúdo. Dessa forma, você sabe exatamente o que e quando estudar, evitando a procrastinação, ansiedade e o estresse, especialmente em vésperas de provas”, aponta Carolina.

Encontre o método de estudos que funciona para você

Aqui no GUIA DO ESTUDANTE, você encontra conteúdos sobre diferentes métodos de estudo. Seja para quem quer (quase) gabaritar humanas no Enem ou a técnica que acelerou o ensino de soldados universitários na 2ª Guerra , o importante é testar e ver com qual o estudante se adapta melhor.

Conheça alguns métodos para testar:

Estabeleça um horário para dormir e acordar

O cérebro se concentra mais e absorve conteúdo com mais eficácia quando tem momentos de descanso, logo, regular o sono com o retorno às aulas é fundamental para que as horas de estudo sejam mais produtivas. Além disso, dormir todo dia no mesmo horário ajuda a manter o equilíbrio do ciclo circadiano, que é a variação nas funções biológicas que se repetem regularmente em aproximadamente 24 horas.

O resultado disso é um boost na memorização , concentração e criatividade, além da regulação emocional no dia seguinte. Então, à noite, nada de tomar café demais, diminua a quantidade de luzes (e telas!) ligadas, faça uma alimentação leve, tome um banho quente e se prepare para ir bem nos estudos no dia seguinte.

Leia e escreva no papel

Ler no papel melhora retenção de informação e a compreensão do texto, além de ser menos cansativo para os olhos e não ter as distrações das redes sociais. Além das leituras obrigatórias , leia livros diferentes para aumentar seu repertório não apenas cultural, mas de palavras.

Já sobre a escrita , anotar aulas e elaborar resumos a mão fazem fixar melhor o conteúdo, além disso, manter um diário (ou caderno de anotações) que não tem nada a ver com os estudos ajuda a organizar a mente e proporcionar uma reflexão que vai te ajudar a solucionar algum problema. Ler em voz alta, para aprimorar a compreensão e clareza, também é uma boa dica!

Use a tecnologia a seu favor

Hoje, existem aplicativos que limitam o uso do celular enquanto eles estiverem abertos e pode ser uma alternativa para quem se distrai fácil com o aparelho. Outra opção, é criar uma segunda conta no YouTube apenas para assistir videoaulas, para treinar seu algoritmo e ter uma tela de início focada no aprendizado. Além disso, para tirar dúvidas, aprenda a fazer pesquisas eficientes no Google e no ChatGPT.

Sites e aplicativos de organização e planejamento podem ajudar a montar uma rotina de estudos e são excelentes disparadores de dopamina, que vai manter seu cérebro feliz por estar estudando. Também aproveite a internet para estar atento às notícias confiáveis já que acompanhar os assuntos de atualidades em sites noticiosos, jornais e revistas é um hábito importante para quem se prepara para o Enem e os vestibulares.

