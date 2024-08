Ludimila Ferreira “Bem sucedido” ou “bem-sucedido”: tem jeito certo de escrever?

O significado de sucesso é bem diferente se questionado de pessoa para outra. A forma de escrever, também. Na Língua Portuguesa existe a palavra “bem-sucedido” com hífen e a expressão “bem sucedido” , não hifenizada. Ambas estão corretas , mas atenção: as situações na qual são usadas, diferem.

Abaixo, entenda a diferença entre as duas expressões e em que situação utilizar cada uma.

Quando usar “bem-sucedido”?

“Bem-sucedido”, com hífen, se refere a quem teve ou tem sucesso , êxito e sorte. É sinônimo de vitorioso, afortunado, sortudo, feliz, florescente e próspero, entre outros. Também indica uma pessoa cuja situação financeira é muito boa, sendo rico e endinheirado.

Exemplos:

Meu marido nunca iniciou um empreendimento bem-sucedido ;

; Minha filha foi uma estudante bem-sucedida na faculdade e conseguiu um ótimo emprego.

Quando usar “bem sucedido”?

“Bem sucedido”, sem hífen, é a combinação do advérbio “bem” e o particípio do verbo “suceder”. Ou seja, indica o ato de ocorrer, de acontecer depois ou de substituir alguém numa função.

Exemplos:

Prometo que esse cargo será bem sucedido por mim;

por mim; Você acha que o cargo do antigo diretor foi bem sucedido ou mal sucedido pelo novo diretor?

O hífen e o Acordo Ortográfico

O hífen é utilizado em palavras compostas com os advérbios “bem” e “mal” quando a segunda palavra começa por vogal ou a letra “H”. Agora, quando a segunda palavra começa com consoante, ocorre a junção. Porém, apesar dessas regras, o advérbio “bem” pode continuar sendo autônomo mesmo em palavras começadas com consoantes.

Exemplos:

bem-estar e mal-estar;

bem-educado e mal-educado;

bem-humorado e mal-humorado;

benfeito;

malcriado;

bem-criado;

bem-sucedido;

bem-vindo.

Agora você já sabe dizer se é uma pessoa bem-sucedida ou se seu projeto escolar foi bem sucedido!

