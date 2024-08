Luccas Diaz “Assuar” ou “assoar”: qual é o jeito certo?

Palavras com grafias muito parecidas podem causar um nó na cabeça, não é mesmo? Mas aprender os seus significados é um caminho para não cometer mais erros. Enquanto uma é sinônimo de vaiar, a outra se refere a expelir secreção pelo nariz. Entenda quando usar “ assuar ” ou “ assoar “.

Quando usar cada palavra

Se você está resfriada, em algum momento irá assoar o nariz. O verbo assoar significa “soprar o ar pelo nariz para expelir muco ou qualquer outra secreção”, como consta no dicionário Michaelis .

Em uma partida de futebol, é comum a torcida assuar contra erros de jogadores. A palavra assuar é sinônimo de vaiar e também significa reunir pessoas para tumultuar e causar desordem.

Palavras parônimas

As palavras “assuar” e “assoar” são parônimas , isto é, suas grafias são muito parecidas, mas seus significados distintos. Diferentemente dos homônimos, os parônimos não possuem grafia ou pronúncia igual, apenas muito semelhantes.

Outros exemplos de palavras parônimas são:

Continua após a publicidade

Arrear e arriar;

Discrição e descrição;

Inflação e infração;

Comprimento e cumprimento.

Exemplos com “assuar” e “assoar”

Eles se reuniram para assuar os jogadores durante a partida.

os jogadores durante a partida. A minha colega de trabalho não parou de assoar o nariz durante o dia.

o nariz durante o dia. Você precisa assoar o nariz, está escorrendo muito!

o nariz, está escorrendo muito! Os trabalhadores começaram a assuar durante a reunião do sindicado.

Confira outras dúvidas de Português .

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.