Taís Ilhéu “Prover” ou “provir”: qual é o certo?

No caso dessas duas palavrinhas, dá para entender tamanha confusão! Os verbos “prover” e “provir” existem, estão registrados nos dicionários, mas têm significados bastante diferentes. Para completar, os dois estão no infinitivo, mas suas formas conjugadas podem variar entre o “e” e o “i” – como em “eu provi” (de prover) e “ele proveio” (de provir). Sem desespero: neste texto explicamos quando usar cada um dos verbos e apresentamos algumas conjugações possíveis!

O que significa “prover”

O verbo “prover”, que vem do latim providere, significa “tomar providências acerca de; dispor, providenciar”, de acordo com o Dicionário Michaelis. Lembrou-se da palavra “provedor”? É por aí mesmo! O “provedor” é aquele encarregado de “prover”, “providenciar”.

Existem ainda algumas outras definições para o verbo, como “preencher um cargo por nomeação ou indicação” ou “dotar alguém de algo”.

Veja as conjugações do verbo “prover” no pretérito perfeito do indicativo:

Eu provi

Tu proveste

Ele proveu

Nós provemos

Vós provestes

Eles proveram

O que significa “provir”

Já o verbo “provir” não tem nada a ver com providenciar algo. Originado no latim provenire, significa “ter origem de (em); originar-se, proceder”. Ou ainda, ser resultado de algo. É como dizer, por exemplo, que a alta inflação provém (“provir” conjugado na 3ª pessoa do singular) da crise econômica – ou seja, que ela tem origem, é resultado, da crise.

Veja abaixo o verbo “provir” conjugado no pretérito perfeito do indicativo:

Eu provim

Tu provieste

Ele proveio

Nós proviemos

Vós proviestes

Eles provieram

Exemplos

Muitas mães solo acabam por prover a casa sozinhas;

a casa sozinhas; Você acha que está preparado para prover uma vida confortável a um animal de estimação?

uma vida confortável a um animal de estimação? O que provir dos primatas diz sobre nós?

dos primatas diz sobre nós? Para mim, a melhor coisa de todas é provir do Brasil.

