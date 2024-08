Ludimila Ferreira Adotar estas três estratégias pode salvar a sua nota na prova

Já se perguntou por que algumas pessoas conseguem se sair bem em provas , enquanto outras, mesmo estudando muito, não atingem o resultado esperado? A resposta pode estar na estratégia que usam no momento dos exames. Pensar com esperteza na hora de encarar o vestibular pode salvar sua nota e fazer você ser aprovado.

De acordo com Michel Arthaud , professor de Química e diretor da Plataforma Professor Ferretto, a gestão de tempo e a ordem das questões são importantes para um bom desempenho e entender como utilizá-los pode levar a um bom resultado. “Não basta apenas estudar o conteúdo; é preciso saber como abordar a prova de maneira eficiente”, afirma.

Abaixo, confira os conselhos do professor de como aplicar as estratégias durante sua próxima prova!

1. Dividir o tempo em blocos

De acordo com o professor , a gestão de tempo é um dos principais pontos para uma boa estratégia de prova. É preciso saber quanto tempo dedicar a cada questão. Isso pode evitar o desespero de ver o relógio se esgotar antes de completar o exame .

Arthaud sugere dividir o tempo disponível pelo número de questões e deixar um tempo extra para revisão. “Ao planejar o tempo, o estudante consegue responder com calma e ainda revisar suas respostas”, explica.

2. Começar pelas fáceis

A ordem em que as questões são respondidas também faz diferença. “Comece pelas que você tem mais facilidade e deixe as mais difíceis para o final”, recomenda o professor.

Essa abordagem ajuda a garantir pontos importantes logo de início, aumentando a confiança e reduzindo o estresse para enfrentar as mais complicadas.

3. Fazer uma leitura diagonal antes de começar

Por fim, o professor recomenda fazer uma leitura diagonal – aquela em que vamos só “batendo o olho” – da prova antes de iniciar, separando por blocos de disciplinas e dando prioridade àquelas em que o estudante tem mais facilidade. Isso ajuda a planejar melhor o tempo e pode ser uma maneira de diminuir a ansiedade, já que o candidato mapeou o que vai enfrentar.

O conselho vale para qualquer tipo de exame – mas com muita parcimônia para não prejudicar o tempo. “Com uma boa gestão de tempo e a ordem correta das questões, qualquer estudante pode melhorar significativamente seu desempenho”, conclui Michel Arthaud.

