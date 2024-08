Luccas Diaz Um guia com tudo que você precisa saber sobre as mudanças climáticas

O último ano foi o mais quente já registrado. Durante doze meses consecutivos, a Terra bateu recorde atrás de recorde nas temperaturas médias globais, chegando a 1,6 °C acima do registrado antes do período industrial. O fenômeno natural El Niño pode até ter uma parcela, mas é do próprio ser humano a culpa. As chuvas também saíram do controle: deixaram o Rio Grande do Sul debaixo d’água no começo do ano. Na contramão, o fogo continua a castigar o Pantanal , que já perdeu mais de 1,3 milhão de hectares e ameaça suas espécies endêmicas. Seria 2024 o ano em que, enfim, o clima enlouqueceu?

Já faz alguns anos que as mudanças climáticas deixaram de ser uma batata quente (bem quente) para o futuro e se tornaram um problema do presente. O aquecimento global ganha força a cada ano que passa e acende todos os sinais vermelho da humanidade – que parece insistir em ignorar.

A problemática, ao contrário do que muitos dizem, ultrapassa esferas para além da ambiental: afeta certos grupos sociais com mais intensidade, como explica o racismo ambiental ; cria refugiados climáticos , obrigados a se deslocarem para escapar dos fenômenos extremos; e nos deixa receosos pelo futuro, com a tal ansiedade climática .

Os tempos não são simples. E o vestibular sabe disso.

A prova do Enem , assim como a da Fuvest , Unicamp , Unesp , UFRGS , UnB , UFSC , Unifesp e tantas outras, buscam selecionar estudantes que tenham um olhar crítico perante o mundo em crise. Aqueles que saibam identificar, analisar e correlacionar esses fatores, compreendendo que o tema não é exclusivo às questões de Biologia ou Geografia, mas onipresente na prova, como um fator determinante da contemporaneidade. E o GUIA DO ESTUDANTE te ajuda nisso!

Vocês pediram, vocês mandaram e-mails, vocês comentaram nas nossas redes sociais… e o pedido foi finalmente atendido. A revista GUIA DO ESTUDANTE ATUALIDADES : VESTIBULAR E ENEM está de volta! Desta vez, em formato digital e totalmente adaptada para a leitura no celular.

A primeira edição, “ O clima está maluco? “, reúne tudo que você precisa saber sobre as mudanças climáticas – e com o jeito Guia do Estudante que você já conhece. É para você que está se preparando para o Enem , vestibulares, concursos públicos ou simplesmente quer se atualizar no assunto.

Na edição de agosto de 2024 , você encontra:

⁠Um dossiê com cinco matérias especiais sobre mudanças climáticas, incluindo a tragédia no Rio Grande do Sul, as conferências anuais sobre o clima, e o alarmante relatório do IPCC;

⁠Ilustrações, números e gráficos que explicam a atual situação;

Sugestões de quadrinhos, filmes e livros para aumentar o repertório;

⁠Um exercício de leitura de imagem, com uma foto divulgada pela Nasa;

⁠Simulado com questões de prova sobre o assunto para você testar seus conhecimentos.

Como baixar?

A edição já está disponível no Goread , aplicativo que funciona como uma banca virtual de revistas. Ele é disponibilizado gratuitamente para clientes da Vivo , mas também pode ser assinado de forma avulsa por R$ 9,90 mensais . Além das revistas do Guia do Estudante, o Goread reúne títulos como Superinteressante , Veja , Capricho , Revista Piauí , e muitos outros.

