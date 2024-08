Taís Ilhéu “Proeza” ou “proesa”: qual é o certo?

Essa palavra é tão usada no sentido irônico, para repreender alguém por atitudes censuráveis, que muita gente não sabe que seu primeiro significado, na verdade, está mais para um elogio. Quando um atleta conquista uma medalha inédita, sua amiga é promovida no trabalho ou seu filho tira uma excelente nota na escola, você diz que eles conseguiram uma “proeza” ou “proesa”?

O certo é proeza, com “z” , e a partir desse exemplo você já deve ter intuído o que esse substantivo feminino significa! De acordo com o Dicionário Michaelis, proeza é um “ato de coragem”. Usamos a palavra para nos referir a uma façanha que foge do habitual, algo surpreendente.

No entanto, o uso irônico e depreciativo de “proeza” também é muito recorrente. Afinal, quem nunca repreendeu o cachorro pela proeza de quebrar um vaso, um adolescente pela proeza de reprovar de ano ou um mau motorista pela proeza de cortar alguém no trânsito? A lista é grande!

Exemplos com “proeza”

Nunca, antes de César Lattes , um cientista brasileiro havia alcançado tal proeza e chegado tão perto de ganhar um Nobel

e chegado tão perto de ganhar um Nobel Que proeza , Nina! Você arranhou todo o sofá

, Nina! Você arranhou todo o sofá A maior proeza de minha vida foi ter passado no vestibular para Medicina

de minha vida foi ter passado no vestibular para Medicina Não acreditava na proeza que via diante de seus olhos: o Brasil finalmente era campeão!

que via diante de seus olhos: o Brasil finalmente era campeão! Uma proeza como essa merece ser registrada, por isso vou levar a câmera

