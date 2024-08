Ludimila Ferreira 5 livros para presentear no Dia dos Pais

O Dia dos Pais já é nesse domingo (11) e se você tem um pai que gosta de literatura , presentar com livros é a escolha certa. Com temas que envolvem desde biografias de grandes figuras à criação de hábitos e planejamento de vida, o GUIA DO ESTUDANTE preparou uma lista que vai encantar qualquer pai que tem alegria em exercitar o cérebro .

Confira 5 livros para presentear no Dia dos Pais.

+ 6 biografias de personalidades brasileiras

A tríade do tempo

Este livro de Christian Barbosa , considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, oferece soluções para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para a realização dos seus sonhos. Foi escrito com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil pessoas em todo o mundo. Ou seja, é para pais ocupados!

Continua após a publicidade

“A Tríade do Tempo” apresenta um método de planejamento pessoal que vai ajudar qualquer pai a organizar sua vida e a se tornar mais produtivo. O livro utiliza do conceito de que o tempo se divide em três esferas: importante, urgente e circunstancial. O autor ensina como equilibrá-las para melhorar o desempenho do leitor e como agir caso ele esteja desperdiçando energia demais na esfera errada.

+ 5 apps para otimizar tempo

Como vejo o mundo

Albert Einstein é um dos mais memoráveis cientistas da história. Em “ Como vejo o mundo” , o leitor conhece seu lado espirituoso e preocupado com a humanidade. O livro se apoia em textos escritos entre 1930 e 1935. Entre eles estão cartas, notas, artigos, ensaios, discursos e entrevistas .

Continua após a publicidade

A obra expõe grandes questões sobre as quais Einstein desejava se explicar publicamente: o pacifismo, a defesa do judaísmo, a relação entre religião e ciência , a cultura moral, a educação, e sua admiração por algumas grandes personalidades, como George B. Shaw e Bertrand Russell. Além disso, também são abordados temas científicos como a teoria da relatividade geral e restrita. Pais que gostam de ciência vão amar!

+ Conheça 10 fatos sobre a vida de Albert Einstein

Ayrton Senna – Uma lenda a toda velocidade

Ayrton Senna – Uma lenda a toda velocidade Compre agora: Amazon - R$ 225,45

Seu pai gosta de Fórmula 1? Esta é uma biografia interativa de Ayrton Senna que acompanha 13 envelopes com réplicas de cartas escritas à mão, agendas de corridas, adesivos de escuderia autografados, entre outros itens especiais.

Continua após a publicidade

O livro conta toda a história da lenda do automobilismo , até o sonho de criar oportunidades para crianças e jovens brasileiros, que levou a criação do Instituto Ayrton Senna após seu acidente fatal em 1994. Na obra há várias fotos da vida de Senna e anexos de documentos de sua carreira e vida pessoal.

+ Qual o curso para quem quer ser designer automobilístico?

O poder do hábito

Seu pai está tentando fazer algo novo e não está tendo sucesso? “O Poder do Hábito” , de Charles Duhigg, é um livro todo baseado em pesquisas realizadas pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) que mostraram que os nossos hábitos funcionam com base em loops neurológicos.

Continua após a publicidade

O autor explica este conceito e dá exemplos de como criar um hábito a partir de diferentes estudos de caso, desde uma jovem que parou de fumar a uma empresa que vendeu um bilhão de dólares. Tudo isso com a criação de novos hábitos e a substituição de hábitos antigos.

+ Tudo o que você precisa saber sobre criar bons hábitos

Jimi Hendrix – uma Sala Cheia de Espelhos

Jimi Hendrix - uma Sala Cheia de Espelhos Compre agora: Amazon - R$ 40,70

Por fim, se seu pai é fã de música , esta biografia, escrita pelo jornalista musical Charles R. Cross , traz relatos inéditos sobre a vida e obra do maior guitarrista de todos os tempos: Jimi Hendrix.

Continua após a publicidade

O livro aborda sua infância e os bastidores de carreira como músico, se baseando em mais de 300 entrevistas, documentos nunca antes revelados e diversas pesquisas. É uma obra que refaz o caminho de Hendrix para sair da pobreza para o sucesso, da sua saída do serviço militar ao Woodstock e seus relacionamentos.

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.