Taís Ilhéu “Prevenir” ou “previnir”: qual é o certo

Já dizia o velho ditado, é melhor prevenir do que remediar… ou será que seria melhor “ previnir ” do que remediar? Caso você também escorregue na pronúncia dessa palavra e sempre fique em dúvida se está falando e escrevendo certo, este texto é para você.

Nunca mais hesite: o correto é “prevenir”, com duas letras “e” . “Previnir”, com dois “i” não existe na Língua Portuguesa.

De acordo com o Dicionário Michaelis, prevenir significa “dispor algo com antecipação, a fim de evitar qualquer dano ou mal; impedir, obstar”. Ou seja, é evitar que algo aconteça, tomando precauções.

E você, é prevenido?

Exemplos

As autoridades deveriam ter um plano para prevenir alagamentos;

Sempre prefiro me prevenir e sair de casa com um guarda-chuva;

Para prevenir gripes, sempre me vacino e cuido bem da imunidade;

Não há como prevenir o imprevisível! Você precisa ser menos controlador.

Veja outras dúvidas de português .

Continua após a publicidade

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso GUIA DO ESTUDANTE ENEM e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.