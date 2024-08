Ludimila Ferreira Gerundismo: o vício de linguagem que pode ser o vilão da sua redação

O gerúndio é muito presente na fala cotidiana e pode acabar sendo transferido para a escrita sem que o interlocutor perceba. Não há problema algum com ele, é claro. O sinal de alerta ressoa, no entanto, quando nos viciamos em uma estrutura específica envolvendo o gerúndio, aquela que é comumente associada às ligações de telemarketing . “ O senhor vai estar respondendo um questionário “, “ A técnica vai estar enviando os documentos amanhã” , “ Estarei confirmando sua presença na festa “.

Pois é, esse fenômeno tem nome: gerundismo .

O gerundismo

“Devemos evitar o gerúndio especificamente quando for apresentado por meio de uma locução verbal, o que caracterizaria o gerundismo”, explica Tanay Gonçalves , professora de redação da Plataforma Professor Ferretto.

O chamado gerundismo é o uso inadequado e excessivo do gerúndio, sobretudo, quando se emprega desnecessariamente a locução verbal “ verbo estar + verbo gerúndio ” – ou a sua variação ainda maior: “verbo ir + verbo estar + verbo gerúndio”.

Veja os exemplos a seguir.

Com o projeto implementado, a importância da educação financeira estará sendo destacada;

destacada; As nações estarão analisando os acordos nas próximas semanas;

os acordos nas próximas semanas; Uma proposta de intervenção vai estar sendo apresentada no final do texto.

Consegue enxergar o problema? O gerúndio é um tempo verbal derivado do infinitivo pessoal, formado pelo sufixo “-ndo”. Ele serve para mostrar o desenvolvimento de uma ação que está em andamento ou é duradoura. Ao adicionar o verbo “estar” antes dele, cria-se uma redundância, uma construção que pode causar falta de clareza, repetições e, ao extremo, falta de rigor linguístico. As frases poderiam ser simplesmente:

Com o projeto implementado, a importância da educação financeira será destacada;

As nações analisarão os acordos nas próximas semanas;

Uma proposta de intervenção será apresentada no final do texto.

Quer mais um exemplo? Se divirta (ou se irrite) com esse parágrafo inteirinho escrito com gerundismos.

Não fique escrevendo (nem falando) no gerúndio. Você vai estar deixando seu texto pobre e estar causando ambiguidade, com certeza você vai estar deixando o conteúdo esquisito, vai estar ficando com a sensação de que as coisas ainda estão acontecendo. E como você vai estar lendo este texto, tenho certeza que você vai estar prestando atenção e vai estar repassando aos seus amigos, que vão estar entendendo e vão estar pensando em não estar falando dessa maneira irritante.

Horrível, não é? Na dúvida, dê sempre preferência a construções verbais simples e diretas: não tem erro. Pronto, agora você já sabe! E nada de dizer que havia estado praticando gramática no fim de semana.

