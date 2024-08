Ludimila Ferreira Curso gratuito que prepara para o Encceja 2024 tem inscrições abertas

Cursinho gratuito focado no Encceja 2024 (Exame para Certificação de Jovens e Adultos), está com inscrições abertas. O curso, organizado pelo Estratégia Vestibulares , é 100% online e conta com videoaulas e materiais de apoio para o exame que será aplicado no dia 25 de agosto. Os alunos terão acesso a aulas gravadas por professores da instituição, e conteúdos digitais divididos entre teoria e resolução de exercícios. Os materiais abordam os principais assuntos das quatro áreas de conhecimento avaliadas pelo Encceja.

Além disso, foca também na importância de uma preparação consistente para a realização de provas e no desenvolvimento de técnicas de estudo eficazes. Para ter acesso, basta fazer a inscrição neste link . Apesar da proximidade da prova, o curso fica disponível até dezembro para quem desejar assistir.

+ Contagem regressiva para o Encceja 2024: como são as questões da prova

“Os alunos encontrarão um direcionamento na preparação para o Encceja, algo que muitas vezes é prejudicado pela grande quantidade de conteúdo previsto no edital”, afirma Daniel Reis , professor e coordenador pedagógico do curso.

Além do programa básico, a plataforma também disponibiliza aulas gratuitas no YouTube . Lá, é possível encontrar conteúdos específicos de disciplinas , junto de eventos especiais, como a “Jornada Encceja”, em que os professores analisam o edital da prova e preparam aulas focadas nos assuntos mais cobrados no exame.

Continua após a publicidade

+ Redação do Encceja 2024: quais são os temas possíveis?

Como é o Encceja

As provas do Encceja são aplicadas em um único dia, nos turnos matutino e vespertino. O exame é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação . As provas objetivas avaliam as seguintes áreas de conhecimento e respectivos componentes curriculares:

Ensino Fundamental

Ciências Naturais;

Matemática;

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;

História e Geografia.

Ensino Médio

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia);

Matemática e suas Tecnologias;

Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia).

Para pegar o certificado do Encceja, o candidato precisa tirar a partir de 100 pontos nas questões objetivas e a partir de 5 pontos na redação.

+ O passo a passo para pedir a certificação do Encceja

Calendário Encceja 2024

Provas: 25 de agosto

25 de agosto Divulgação do gabarito: até o 10º dia após a aplicação da prova

até o 10º dia após a aplicação da prova Resultados: 23 de dezembro

Entre no canal do GUIA no WhatsApp e receba conteúdos de estudo, redação e atualidades no seu celular!

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Prepare-se para o Enem sem sair de casa. Assine o Curso ENEM GUIA DO ESTUDANTE e tenha acesso a todas as provas do Enem para fazer online e mais de 180 videoaulas com professores do Poliedro, recordista de aprovação nas universidades mais concorridas do país.