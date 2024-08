pzocchi Há 70 anos, o suicídio de Getúlio Vargas chocava o Brasil

Revolucionário, ditador, populista, nacionalista e “pai dos pobres” são qualificativos usados para o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas , principal estadista brasileiro do século 20. Ele chefiou a República em três governos. O último deles, o único em que foi eleito pelo voto popular, terminou tragicamente com seu suicídio, na madrugada de 24 de agosto de 1954 , com um tiro no coração, em seu quarto, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro.

Ao todo, Getúlio Vargas comandou o país durante mais de 18 anos, em dois períodos históricos marcados por profundas transformações políticas e econômicas, nos cenários nacional e internacional, que deram a forma ao mundo de hoje.

Revolução de 1930

Vargas era líder do governo gaúcho quando comandou a Revolução de 1930 , que pôs fim ao período chamado de República Velha (1889-1930), dominado por oligarquias rurais e regionais. Em seu primeiro ano à frente do Governo Provisório (1930-1934), suspendeu o pagamento da dívida externa e anunciou a intenção de criar as indústrias de base, formas de tentar superar no Brasil as consequências da crise mundial deflagrada em 1929 – com a Quebra da Bolsa de Nova York e a Crise do Café – , além de acelerar a industrialização do país e diminuir a dependência de importações.

Seu governo modernizador instituiu em 1932 o voto secreto e o direito das mulheres a votar e serem votadas, e decretou as primeiras leis trabalhistas. No mesmo ano, enfrentou e derrotou a Revolução Constitucionalista de São Paulo . Após convocar uma Assembleia Constituinte e promulgar a Constituição em 1934 , Vargas preside o Governo Constitucional (1934-1937 ).

Estado Novo (1937-1945)

Em 1937, sob o pretexto de impedir uma suposta conspiração golpista feita por comunistas, em nome da segurança nacional, Vargas dá um golpe e implanta o Estado Novo : suspende as eleições previstas, fecha o Congresso, proíbe os partidos políticos, outorga uma nova Constituição e implanta uma ditadura .

Nesse período, Vargas se aproxima do fascismo , do ditador italiano Benito Mussolini : instaura a censura nas artes, imprensa e rádio, persegue e prende opositores sem julgamento.

Inspirado no fascismo, cria uma legislação sindical que atrela e subordina os sindicatos ao Estado. Nesse contexto, cria a Justiça do Trabalho (1939), mas incorpora à legislação vários direitos trabalhistas, como o salário mínimo , a carteira profissional e as férias remuneradas. Para acelerar a industrialização, funda as companhias Vale do Rio Doce (mineração) e Siderúrgica Nacional (ferro e aço), a Fábrica Nacional de Motores (aviação e transporte) e constrói a hidrelétrica do rio São Francisco (Chesf). Cria também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ).

Durante o Estado Novo, ocorre a 2ª Guerra Mundial (1939-1945) . Após uma aproximação com os Países do Eixo (a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão de Hiroito), Vargas recua e acaba se curvando à pressão crescente dos Estados Unidos, a grande potência do continente. Em 1942, o Brasil entra na 2ª Guerra Mundial junto aos Países Aliados (Reino Unido, Estados Unidos, França e União Soviética). Pouco depois do fim da guerra, Vargas renuncia. Os partidos são legalizados e há eleições para presidente e para uma Assembleia Nacional Constituinte.

O último governo (1951-1954)

Capa do jornal “Última hora”, de 24 de agosto de 1954 Museu da Democracia/Reprodução

Ao final do Estado Novo, duas grandes tendências políticas sobressaem no país: a tendência mais nacionalista , apoiada por empresários e dirigentes favorecidos na ditadura, apoia Getúlio e defende certa autonomia frente ao capital externo; uma tendência oposicionista , mais conservadora e ligada aos representantes de oligarquias regionais da República Velha e caciques políticos preteridos no Estado Novo. Estes defendem maior abertura a empresas estrangeiras e menos políticas trabalhistas e assistencialistas.

São criados 12 partidos, três dos quais dominarão a política brasileira até o golpe militar de 1964 . Do lado nacionalista, Vargas conta com o partido que nasce com seu apoio, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) , e com o Partido Social Democrático (PSD) . Do lado oposto, a União Democrática Nacional (UDN) será a grande força de oposição. Na eleição de 1945, o PSD getulista elege presidente o general Eurico Gaspar Dutra (ex-ministro da Guerra de Vargas). Na eleição de 1950, Getúlio é eleito presidente numa coligação liderada por PTB e PSD.

O mandato final de Vargas é marcado pela continuidade de seu projeto nacionalista. No período, há o crescimento do movimento sindical , com a convocação de duas greves nacionais, o aumento de 100% no salário mínimo, a restrição à remessa de lucros das multinacionais, a estatização do petróleo e a criação da Petrobras e da Eletrobras .

Em meio à forte campanha da oposição, o chefe da segurança de Vargas é apontado como mentor de um atentado contra o oposicionista Carlos Lacerda , no qual morre um major. Os militares exigem a renúncia de Vargas, que, sob extrema pressão, se suicida com um tiro no palácio presidencial em 24 de agosto de 1954. Meses depois, Juscelino Kubitschek (PSD) é eleito presidente, e adota uma política econômica mais aberta ao capital externo.

Carta de Getúlio Vargas Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam; não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobrás e, mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumi o Governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Continua após a publicidade Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na História.

