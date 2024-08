Taís Ilhéu “Azia” ou “asia”: qual é o certo?

Os sintomas são inconfundíveis, e normalmente vem logo depois de uma refeição pesada. De repente, você sente uma queimação que começa no estômago e sobe para o peito, acompanhada de regurgitação. É azia ! Ou seria asia ?

Vá sem medo na primeira opção: o correto é mesmo “azia”, com “z”.

Essa é a única forma registrada nos dicionários e no VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. “Asia”, com “s”, não existe.

O que causa azia?

Explicando em termos simples, a azia acontece quando o suco gástrico, que deveria ficar no estômago, percorre o caminho contrário e sobe até a garganta pelo esôfago. É daí que vem a sensação de queimação. De acordo com esta matéria da Veja Saúde , entre as causas da azia estão a má alimentação e o estresse, e por isso boas noites de sono e exercícios físicos são recomendados. Também vale diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, gaseificadas e de álcool.

Exemplos com “azia”

Como o incômodo não passava, procurou um médico para entender as causas da azia ;

; Azia é bastante comum, cerca de 10% dos adultos sofrem com este problema;

é bastante comum, cerca de 10% dos adultos sofrem com este problema; Você sabia que a azia pode ter causas emocionais?

pode ter causas emocionais? Ele comprou um medicamento na farmácia para aliviar a azia;

Sentir azia frequentemente pode indicar a necessidade de uma consulta com um gastroenterologista;

frequentemente pode indicar a necessidade de uma consulta com um gastroenterologista; Durante a gravidez, muitas mulheres experimentam azia devido às várias mudanças hormonais.

