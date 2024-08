Ludimila Ferreira Fuvest 2025: resultado do pedido isenção é divulgado nesta segunda (5)

Estudantes que solicitaram a isenção da taxa de inscrição da Fuvest 2025 já podem, a partir desta segunda-feira (5), conferir se foram contemplados com o benefício. Para realizar a consulta basta acessar o site da Fuvest .

Quem não recebeu o benefício pode recorrer entre os dias 5 e 12 de agosto , enviando novos documentos. Após esse período, a documentação será analisada novamente e o resultado será divulgado no dia 19 de agosto . As inscrições têm início no mesmo dia. Nesta edição, a taxa de inscrição para o vestibular da USP (Universidade de São Paulo) custa R$ 211,00.

As inscrições estarão abertas entre os dias 19 de agosto e 8 de outubro . Este ano, a primeira fase acontecerá no dia 17 de novembro e a segunda, nos dias 15 e 16 de dezembro .

Como funciona a Fuvest

A Fuvest é o vestibular da USP e costuma ser uma prova mais conteudista e exigente que a de outros exames tradicionais. A primeira fase, que será aplicada no dia 17 de novembro, possui 90 questões de múltipla escolha que devem ser feitas em até 5 horas. As questões são divididas entre as disciplinas do ensino médio – português e literatura, história, geografia, matemática, física, química, biologia, inglês – e algumas interdisciplinares.

Já na segunda fase, que será aplicada nos dias 15 e 16 de dezembro, cada uma das provas têm a duração de 4 horas e todas as questões são dissertativas. O primeiro dia conta com 10 questões de português e uma redação. O segundo dia possui 12 questões divididas de duas a quatro disciplinas conforme a escolha de carreira do candidato.

Calendário da Fuvest 2025

Resultado da redução de taxa de inscrição: 5 de agosto

5 de agosto Período de solicitação de recurso ao resultado da redução de taxa de inscrição: entre 5 e 12 de agosto

entre 5 e 12 de agosto Divulgação do resultado do recurso ao resultado da redução de taxa de inscrição: 19 de agosto

19 de agosto Período de inscrição para o vestibular: entre 19 de agosto e 8 de outubro

entre 19 de agosto e 8 de outubro Data limite para pagamento da taxa de inscrição: 8 de outubro

8 de outubro Divulgação dos locais de prova da 1ª Fase: 1º de novembro

1º de novembro Prova da 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 17 de novembro às 13h

17 de novembro às 13h Divulgação dos locais de prova da 2ª Fase e da lista de convocados para a 2ª Fase: 2 de dezembro

Provas de Competências Específicas – Música (São Paulo e Ribeirão Preto): 9 a 12 de dezembro

Provas da 2ª fase (Português e Redação): 15 de dezembro às 13h

Provas da 2ª Fase (disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida): 16 de dezembro às 13h

Provas de Competências Específicas – Artes Cênicas (São Paulo): 6 a 10 de janeiro de 2025

Provas de Competências Específicas – Artes Visuais (São Paulo): 9 de janeiro de 2025

Divulgação da 1ª Chamada: 24 de janeiro de 2025

