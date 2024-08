Taís Ilhéu “Caminhonete” ou “camionete”: qual é o certo?

Os carros comuns até ajudam, mas para enfrentar estradas de terra, enlameadas e com muitas pedras, só mesmo uma caminhonete ! Ou será que o correto seria “ camionete “? Olha que tem gente chamando até de camioneta ! Em meio a tantas opções para descrever esse veículo, consultamos os dicionários para te ajudar a entender.

O que diz o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa

Não é exagero dizer que o VOLP, sigla para Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, é a bíblia do nosso idioma. Alimentado pela ABL, a Academia Brasileira de Letras, ele registra todas as palavras do português, com atenção especial ao falado no Brasil, e está sempre sendo atualizado. Por lá, é possível encontrar as seguintes grafias para este tipo de veículo:

caminhonete

camionete

camioneta

caminhoneta

Ou seja, segundo o VOLP, você pode escolher a versão que mais lhe convêm!

E os dicionários?

O GUIA DO ESTUDANTE consultou dois dicionários online para responder à dúvida, o Michaelis e o Aulete. Ambos registram as variantes “ caminhonete ” e “ camioneta “. O Michaelis também reconhece como correta a versão caminhoneta .

Todas as palavras têm origem no francês camionnette . Chique, não é?

Exemplos

Para a mudança, pediu a caminhonete do pai emprestada;

Nesta estrada, a melhor coisa é viajar com uma camioneta;

A camionete estava velha, mas ainda aguentava curtas distâncias;

Não podia comprar o caminhão, então optou pela caminhonete para fazer entregas menores

